Protestë në Buenos Aires kundër sulmit izraelit mbi flotiljen e ndihmave

Aktivistë janë mbledhur në rrugët e kryeqytetit argjentinas, Buenos Aires, për të protestuar ndaj ndalimit të flotiljes me ndihma për Gazën nga ushtria izraelite.
Sipas agjencisë Associated Press, mes aktivistëve në bord ishte edhe Celeste Fierro, e zgjedhur si deputete në Asamblenë e qytetit të Buenos Aires nga Lëvizja Socialiste e Punëtorëve. Ajo ndodhej në anijen Adara, e cila u ndalua nga marina izraelite.
“Shokët tanë atje janë në një situatë të vështirë, por ne po e ndjekim nga afër,” tha Sergio Garcia gjatë protestës, duke kërkuar nga Ministria e Jashtme e Argjentinës të veprojë për kthimin e Fierro-s.
“Duam që Cele të kthehet shpejt mes nesh, ta përqafojmë dhe të ndihemi krenarë këtu në Argjentinë,” shtoi ai. /mesazhi