Protestë para Gjykatës në Gjilan pas vrasjes së trefishtë – qytetarët kërkojnë drejtësi

Qytetarët e Gjilanit pritet të mblidhen sonte në orën 19:00 para Gjykatës Themelore, në një protestë të thirrur pas vrasjes së trefishtë që tronditi qytetin dhe gjithë Kosovën.
Ngjarja e rëndë ndodhi më 10 gusht, kur u vranë babë e bir, Selman dhe Edmond Hasani, si dhe familjari i tyre, Abedin Hoxha. Për këtë krim të rëndë, në arrati vazhdojnë të jenë tre të dyshuarit: Mefail Shkodra, Engjull Shkodra dhe Edonis Shkodra.
Organizatorët e protestës kanë paralajmëruar se do të kërkojnë përgjegjësi të menjëhershme nga gjykatat dhe prokuroria, duke akuzuar sistemin e drejtësisë për neglizhencë dhe dështim në parandalimin e krimeve të tilla. Që nga dita e ngjarjes, muret e gjykatës janë mbuluar me mbishkrime si “I keni duart me gjak” dhe “Drejtësia në shërbim të fajdexhive”, si shenjë e pakënaqësisë qytetare.
Ngjarja ka ngjallur reagime të ashpra nga politika dhe shoqëria civile. Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka akuzuar organet e drejtësisë për tolerim të krimit dhe dështim sistematik. Ndërkohë, përfaqësues të opozitës, përfshirë Lutfi Hazirin dhe Memli Krasniqin, kanë kërkuar zbardhje urgjente të rastit dhe masa konkrete për garantimin e sigurisë publike.
Protesta e sotme pritet të jetë një ndër më të mëdhatë në qytet vitet e fundit, duke reflektuar zemërimin e madh qytetar ndaj institucioneve që, sipas tyre, kanë dështuar në mbrojtjen e jetës dhe sigurisë së qytetarëve.