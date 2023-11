Protestë para Kongresit të SHBA-së kundër sulmeve të Izraelit në Gaza

Një grup aktivistësh u mblodhën para ndërtesës së Kongresit Amerikan dhe mbajtën protestë të heshtur kundër vrasjes së foshnjave në bombardimet e rënda të Izraelit ndaj Rripit të Gazës, raporton Anadolu.

Aktivistët u mblodhën në shkallët e ndërtesës së Kongresit në kryeqytetin Washington, me flamuj palestinezë dhe arkivole simbolike të foshnjave, duke protestuar kundër sulmeve të Izraelit ndaj civilëve të Gazës dhe mbështetjes së SHBA-së për Izraelin.

Gjatë protestës u mbajtën edhe “trupa të mbështjellë me qefin” që simbolizonin foshnjat e vrara në Gaza. Në disa prej qefinëve ishin shkruar emrat dhe moshat e fëmijëve që humbën jetën në Gaza.

Demonstruesit, të cilët mbuluan gojën me shirita ku shkruhej “Censuruar”, theksuan se civilëve në Gaza u është hequr e drejta për të folur.

Protestuesit, me duar të lyera me ngjyrë të kuqe, njoftuan se gjatë gjithë javës do të zhvillojnë protesta të heshtura në kryeqytetin Washington.

This just happened!!!

In front of the U.S. Capitol in #WashingtonDC

More than 100 congressional staffers walked off their job … In the US congress!!!

And held a protest demanding #CeasefireNOW for #Gaza #Palestine pic.twitter.com/NDDKzxrRED

— PAME Greece International (@PAME_Greece) November 8, 2023