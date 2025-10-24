Protestuesit kundër agjencisë së emigracionit ICE bllokojnë hyrjen në Ishullin e Gardës Bregdetare në Kaliforni

Protestuesit kundër Agjencisë së Zbatimit të Emigracionit dhe Doganave (ICE) kanë bllokuar hyrjen në Ishullin e Gardës Kombëtare në lindje të qytetit San Francisko, mes vendosjes federale të personelit të patrullave kufitare, raporton Anadolu.
Kryebashkiaku i San Franciskos, Daniel Lurie, tha se presidenti Donald Trump ka marrë vendim kundër vendosjes së forcave federale në këtë qytet të Kalifornisë.
Në platformën sociale të kompanisë X, Lurie njoftoi se mbrëmë vonë ka marrë një telefonatë nga presidenti Trump.
“Ne e vlerësojmë që presidenti e kupton se ne jemi qendra globale për teknologjinë dhe kur San Francisko është i fuqishëm, vendi ynë është i fuqishëm. Në atë bisedë, presidenti më tha qartë se po anulon çdo plan për një vendosje federale në San Francisko”, shkroi ai.
Lurie tha se sekretarja e Sigurisë Kombëtare, Kristi Noem, e riafirmoi këtë në një telefonatë tjetër sot në mëngjes.
Komentet e tij vijnë pas raportimeve se administrata e presidentit Trump po përgatitet të dërgojë më shumë se 100 agjentë federalë në Zonën e Gjirit të San Franciskos për një operacion të gjerë të zbatimit të ligjit për emigracionin.
Më 16 tetor, Trump sugjeroi se San Francisko mund të jetë objektivi i tij i radhës në goditjen e tij federale kundër krimit.
Trump deri më tani ka vendosur Gardën Kombëtare në Los Angeles dhe Washington DC, si dhe është duke punuar për ta bërë këtë në qytetin Memphis në Tennessee. Ai dërgoi qindra marinsa amerikanë në Los Angeles në qershor për të shtypur trazirat e shkaktuara nga goditja e tij ndaj emigracionit.