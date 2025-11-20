Protestuesit largohen ndërsa kancelari gjerman flet në ceremoninë e çmimeve për integrim

Kancelari gjerman, Friedrich Merzi u përball me një protestë të papritur të mërkurën në mbrëmje në një ceremoni çmimesh, kur dhjetëra pjesëmarrës dolën nga salla për shkak të vërejtjeve të tij kontroverse mbi emigracionin, raporton Anadolu.
Ndërsa udhëheqësi konservator filloi fjalimin e tij në ceremoninë vjetore të Çmimit Talisman të organizuar nga “Deutschlandstiftung Integration”, pjesëmarrës të shumtë, kryesisht të rinj, u ngritën në këmbë, i kthyen shpinën dhe dolën nga salla.
Pamjet të shpërndara gjerësisht në mediat sociale treguan protestuesit duke u larguar në heshtje, ndërsa të ftuarit në rreshtin e parë shikonin me tronditje të dukshme. Çmimi vjetor Talisman nderon emigrantët me histori suksesi dhe njerëzit që promovojnë vlerat demokratike, përfshirjen sociale dhe përpjekjet për integrim.
Protesta ishte një përgjigje ndaj vërejtjeve që Merz bëri muajin e kaluar në një aktivitet në Potsdam.
Atje, ai theksoi politikat e rrepta të emigracionit të qeverisë së tij dhe rritjen e deportimeve të emigrantëve të paligjshëm, duke thënë se ato po korrigjonin dështimet e politikave të kaluara.
“Por sigurisht, ne ende e kemi këtë problem në peizazhin urban, dhe kjo është arsyeja pse ministri ynë i brendshëm po punon tani në plane për të mundësuar dhe kryer deportimet në një shkallë më të gjerë”, kishte thënë Merz.
Fraza e kancelarit “problem në peizazhin urban” shkaktoi kritika të ashpra nga grupet e të drejtave të njeriut dhe politikanët e opozitës, të cilët e akuzuan atë për përdorim të gjuhës raciste dhe diskriminuese.
Kritikët argumentuan se fjalët e tij pasqyronin pikat e diskutimit të ekstremit të djathtë dhe stigmatizonin komunitetet e emigrantëve.