Protestuesit marshojnë në Berlin duke kërkuar ndalimin e gjenocidit në Gaza

Demonstrata pro-palestineze që tërhoqi disa qindra njerëz në Berlin, kërkoi t’i jepet fund luftës në Rripin e Gazës.

Demonstruesit marshuan nga rrethi Kreuzberg i kryeqytetit gjerman drejt portës së Brandenburgut në qendër të qytetit në “Solidaritet me Palestinën”.

Marshuesit mbanin shalle palestineze dhe mbanin pankarta që dënonin bombardimin e Rripit të Gazës si një krim lufte. Ata bënë thirrje për liri për Palestinën, duke valëvitur flamujt palestinezë.

Ata brohorisnin, “Ndal vrasjen, ndale luftën, ndalo gjenocidin në Gaza”. /mesazhi

🇩🇪⚡ A massive demonstration took place today in the German capital, Berlin, to demand an immediate end to the Israeli war in the Gaza Strip. pic.twitter.com/z4G7FVatt9

— War Watch (@WarWatchs) December 23, 2023