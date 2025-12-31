Protestuesit në Iran tentojnë të hyjnë në ndërtesa qeveritare, ndërsa protestat vazhdojnë

Protestuesit në Iran kanë tentuar të hyjnë me forcë në një ndërtesë qeveritare, ndërsa demonstratat kundër krizës ekonomike dhe rënies së fortë të monedhës kombëtare po vazhdojnë në disa qytete të vendit.
Sipas raportimeve, studentë universitarë i janë bashkuar protestave, të nxitura nga përkeqësimi i gjendjes ekonomike dhe zhvlerësimi i shpejtë i monedhës iraniane, çka ka rritur ndjeshëm koston e jetesës.
Autoritetet qeveritare kanë deklaruar se janë të gatshme të dëgjojnë “shqetësimet legjitime” të qytetarëve, ndërsa forcat e sigurisë janë vendosur rreth institucioneve shtetërore për të parandaluar përshkallëzimin e situatës.
Protestat pasqyrojnë pakënaqësinë në rritje të qytetarëve për gjendjen ekonomike dhe presionin social me të cilin po përballet vendi. /mesazhi