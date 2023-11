Protestuesit përsëri marshojnë në Nju Jork duke bërë thirrje për armëpushim

Mijëra protestues në Nju Jork, të organizuar nga grupet studentore, po bëjnë thirrje për një armëpushim pavarësisht se po përballen me akuza për antisemitizëm dhe presion nga disa institucione për të ndaluar demonstrata të tilla.

Shumë protestues ndiejnë nevojën për të fshehur identitetin e tyre për shkak të pasojave të mundshme, me raportet e individëve që diskriminohen dhe përballen me reagime nga shkollat dhe kolegjet për mbështetjen e Palestinës.

Protestuesit theksojnë se mbështetja e tyre për Palestinën nuk duhet të barazohet me urrejtjen ndaj komunitetit hebre, pasi mesazhi i tyre po keqkuptohet.

The protest is now underway outside the New York Public Library at Bryant Park pic.twitter.com/VL3eQT3hfA

— katie (@probablyreadit) November 9, 2023