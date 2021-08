Provo dietën e lëngjeve, perfekte për në verë

Vera eshte padyshim nje sezon ideal per te humbur peshe dhe te pastroni organizmin.

Dieta e lengjeve , per shembull eshte perfekte per te patur lengje sa me teper ne trup duke përfituar nga frutat e freskëta te sezonit.

Mos u gënjeni nga emri, dieta e lengjeve, eshte thjeshte nje menyre te theni, por nuk do te pini vetem frape dhe te mos konsumoni asgje tjeter.

Nga keto te fundit do te na furnizojne , me disa receta te thjeshta dhe te shijshme per te pastruar trupin. Te shikojme me mire se per cfare regjimi po flasim.

Dieta e lengjeve si funksionon

Dieta e lengjve eshte nje lloj diete per te pastruar organizmin, qe do te ju lejon te humbisni deri ne 4 kg, por kjo nuk do te thote qe do te vuani nga oreksi . Mengjesi i juaj gjate këtij regjimi dietik per tu ndjekur per 3 jave, do te jete e perbere :

1 gote kos

1 panine integrale

Ndersa snack do te zevendesohet me nje frut te fresket pa sheqer. Dreka do te ndryshoj nga nje pjate me supe me perime i shoqeruar me 30 g buke dhe 150 g peshk te bere be avull ose nje pjate me supe drithërash me 50 g djathe , me pak perime dhe nje frut etj. Ne darke , pini nje leng te mire frutash dhe perimesh.