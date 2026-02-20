Provokim i rëndë në stadiumin e Francës – Flamur për Kosovën “si pjesë e Serbisë” në ndeshjen Lille–Zvezda

Ndeshja e play-offit të Ligës së Evropës mes Lille OSC dhe Crvena zvezda, e zhvilluar në stadiumin Stade Pierre-Mauroy, u shoqërua me mesazhe provokuese nga një pjesë e tifozëve vendas, duke e zhvendosur vëmendjen nga fusha në tensione politike.
Edhe pse stadiumi nuk ishte i mbushur plotësisht, një grup i tifozëve më të zjarrtë të Lille-it shpalosën një flamur ku Kosova paraqitej si pjesë e Serbisë, të shoqëruar me pankartën me mbishkrimin “Nuk ka dorëzim”. Mesazhi, me përmbajtje të qartë politike, u interpretua si provokues dhe nxitës i tensioneve, duke rikthyer çështje të ndjeshme kombëtare në një ngjarje sportive ndërkombëtare.
Ky veprim u kritikua në rrjetet sociale, ku shumë përdorues e cilësuan si përzierje të papranueshme të sportit me nacionalizmin dhe simbolikën politike që mund të nxisë gjuhë urrejtjeje.
Nga ana tjetër, klubi serb reagoi në platformën X me një mesazh të shkurtër në frëngjisht – “Merci!” – duke falënderuar tifozët vendas.