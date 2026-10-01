Pse alergjitë mund t’ju shkaktojnë lodhje dhe mjegullim mendor

Alergjitë nuk shkaktojnë vetëm teshtima, kruajtje, kollë apo rrjedhje të hundëve. Për disa njerëz, ato shoqërohen edhe me lodhje dhe vështirësi në përqendrim.
Një nga arsyet është bllokimi i hundëve, i cili mund ta bëjë më të vështirë gjumin gjatë natës.
Gjithashtu, reagimi alergjik çliron substanca që shkaktojnë ënjtje të indeve të hundës dhe mund të shtojnë ndjenjën e lodhjes.
Kjo gjendje shpesh përshkruhet si mjegullim mendor, duke e bërë më të vështirë përqendrimin në punë, shkollë dhe aktivitetet e përditshme.
Si ta lehtësoni lodhjen e shkaktuar nga alergjitë?
Hapi i parë është të identifikoni shkaktarin e alergjisë. Testet e lëkurës dhe të gjakut mund të ndihmojnë në përcaktimin e alergjenëve që shkaktojnë reagimin.
Pasi të identifikohen, përpiquni të kufizoni kontaktin me ta. Nëse jeni alergjikë ndaj polenit, për shembull, mund të qëndroni brenda kur nivelet e polenit janë të larta dhe të ndërroni rrobat pasi të ktheheni nga jashtë.
Medikamentet kundër alergjive mund të ndihmojnë në kontrollimin e simptomave, por disa antihistaminikë shkaktojnë përgjumje.
Prandaj, është e rëndësishme të kontrolloni udhëzimet e produktit dhe të konsultoheni me mjekun ose farmacistin për zgjedhjen e përshtatshme.
Në disa raste mund të përdoren edhe sprej për hundë, imunoterapia me injeksione kundër alergjive ose larja e hundës me solucion fiziologjik.
Këto metoda mund të ndihmojnë në lehtësimin e bllokimit të hundëve dhe simptomave të tjera.
Nëse lodhja vazhdon ose simptomat janë të forta, veçanërisht kur ndikojnë në gjumë dhe aktivitetet e përditshme, këshillohet konsultimi me një profesionist shëndetësor për të përcaktuar shkakun dhe trajtimin e duhur.