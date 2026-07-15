Pse Angli–Argjentinë është gjithmonë një rivalitet që e kapërcen futbollin?

Nga betejat në fushë te kujtesa e Luftës së Malvineve
Një ndeshje mes Anglisë dhe Argjentinës nuk është kurrë vetëm një ndeshje futbolli. Përtej 90 minutave në fushë, kjo përballje mbart një histori të gjatë rivaliteti sportiv, tensionesh politike dhe kujtimesh që lidhen me identitetin kombëtar të të dy vendeve.
Kur këto dy skuadra takohen, për shumë tifozë argjentinas emocionet shkojnë përtej rezultatit. Këngët e tyre në stadiume përmendin Kupën e Botës, Diego Maradonën dhe Ishujt Malvina (Falkland), duke treguar se futbolli është ndërthurur prej dekadash me historinë dhe krenarinë kombëtare.
Rivaliteti mes dy vendeve ka rrënjë edhe në vetë historinë e futbollit argjentinas. Ky sport u soll në Argjentinë nga emigrantët britanikë në shekullin XIX. Ndeshja e parë e regjistruar e futbollit në vend u zhvillua në Buenos Aires në vitin 1867, ndërsa federata argjentinase u themelua në vitin 1893.
Me kalimin e kohës, futbolli u bë pjesë e identitetit të shoqërisë argjentinase, sidomos në lagjet popullore. Ai u shndërrua në një mënyrë për njerëzit të krijonin ndjenjë përkatësie dhe krenarie kombëtare.
Në këtë periudhë u forcua edhe ideja e një stili argjentinas loje: kreativ, spontan dhe i lidhur me “futbollin e rrugës”.
Përballjet me Anglinë morën një ngarkesë të veçantë gjatë shekullit XX. Në vitin 1966, në Kupën e Botës në Angli, eliminimi i kapitenit argjentinas Antonio Rattín dhe komentet e trajnerit anglez Alf Ramsey pas ndeshjes krijuan një ndjenjë padrejtësie që mbeti gjatë në kujtesën e tifozëve argjentinas.
Kulmi i këtij rivaliteti erdhi në vitin 1986, në çerekfinalen e Kupës së Botës në Meksikë. Vetëm katër vjet pas Luftës së Malvinave, Argjentina u përball me Anglinë në një nga ndeshjet më të famshme të historisë së futbollit.
Diego Maradona shënoi dy gola legjendarë: “Dorën e Zotit”, të shënuar me dorë, dhe “Golin e Shekullit”, pas një aksioni individual të jashtëzakonshëm.
Për shumë argjentinas, ajo fitore ishte më shumë se një triumf sportiv. Ajo u perceptua si një moment simbolik pas humbjes në luftën kundër Britanisë dhe si një mënyrë për të rikthyer krenarinë kombëtare.
Që atëherë, Angli–Argjentinë ka mbetur një nga rivalitetet më të ngarkuara emocionalisht në futbollin botëror. Përballjet e vitit 1998 dhe 2002 patën rëndësi, por asnjëra nuk arriti peshën historike të viteve 1966 dhe 1986.
Sepse për Argjentinën, një ndeshje kundër Anglisë nuk është vetëm një duel për fitore. Është një përballje ku ndërthuren historia, kujtesa, politika dhe pasioni i jashtëzakonshëm për futbollin. \tesheshi