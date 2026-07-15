Ministri Fidan: Përpjekja e dështuar për grusht shteti në 2016 dëshmoi se vullneti kombëtar nuk mund të nënshtrohet

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha se përpjekja e dështuar për grusht shteti e 15 korrikut 2016 tregoi se vullneti kombëtar i Turqisë nuk do t’i nënshtrohej kurrë forcave të tutelës ose organizatave terroriste, transmeton Anadolu.
Në një mesazh me rastin e Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, Fidan tha se 15 korriku shënoi ditën kur Turqia i deklaroi botës se vullneti i saj kombëtar nuk do t’i nënshtrohej “asnjë force tutelë, asnjë rrjeti të pabesë apo ndonjë komploti të errët”.
Ai tha se përpjekja për grusht shteti nga Organizata Terroriste Fetullah (FETO) u pengua nëpërmjet “udhëheqjes së vendosur të presidentit Recep Tayyip Erdogan, guximit të pakrahasueshëm të kombit tonë dhe vendosmërisë së palëkundur të shtetit tonë”.
Fidan tha se ata që besonin se tanket, armët dhe kërcënimet mund ta heshtnin popullin turk pësuan disfatë përballë miliona njerëzve që dolën në rrugë për të mbrojtur shtetin. “Shpirti i unitetit dhe solidaritetit i shfaqur atë natë i prishi të gjitha llogaritjet e drejtuara kundër Turqisë”, tha ai.
Fidan shtoi se lufta e Turqisë kundër kërcënimeve ndaj sigurisë, pavarësisë dhe paqes publike vazhdon si brenda ashtu edhe përtej kufijve të saj me të njëjtën vendosmëri. “Ne kurrë nuk do ta lejojmë këtë organizatë terroriste të pabesë të gjejë strehë të sigurt në asnjë vend, institucion apo strukturë”, tha ai.
Ministri i jashtëm përkujtoi gjithashtu të vrarët gjatë përpjekjes për grusht shteti dhe shprehu mirënjohje për veteranët, duke i uruar kombit një Ditë kuptimplotë të Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar.
Veçmas, kryetari i Parlamentit turk Numan Kurtulmus tha se përpjekja e dështuar për grusht shteti u bë një simbol i qëndrueshëm i rezistencës kombëtare, pasi ata që i përkushtoheshin besimit, vlerave dhe atdheut të tyre të përbashkët, qëndruan kundër autorëve të komplotit.
“Atë natë, ata që e vendosën përkushtimin ndaj besimeve, vlerave dhe atdheut të tyre të përbashkët në qendër të jetës së tyre u përballën me pionët e komplotit dhe 15 korriku ka hyrë në histori si një epope e madhe rezistence e gdhendur në kujtesën kolektive të kombit tonë”, tha Kurtulmus.
Ministri i Tregtisë, Omer Bolat në një mesazh të veçantë tha se Turqia mbetet e përkushtuar për të forcuar pavarësinë e saj ekonomike duke rritur prodhimin, eksportet dhe investimet, duke shënuar 10-vjetorin e përpjekjes së dështuar për grusht shteti.
“Fitorja e arritur atë natë nuk ishte vetëm parandalimi i një përpjekjeje për grusht shteti, por edhe një deklaratë se Republika e Turqisë do të mbetet përgjithmonë e lirë dhe se ky komb nuk do të bëjë kurrë kompromis me pavarësinë apo të ardhmen e tij”, tha ai.
Duke marrë forcë nga fryma e 15 korrikut, ne mbetemi të përkushtuar fuqimisht për të mbështetur prodhimin, për të rritur eksportet, për të forcuar klimën e investimeve, për ta bërë tregtinë tonë më konkurruese dhe për të forcuar më tej pavarësinë tonë ekonomike”, tha Bolat.
Ministri i Arsimit, Yusuf Tekin tha se trashëgimia më e madhe e 15 korrikut është përgjegjësia për të ndërtuar një shoqëri të qëndrueshme ndaj kërcënimeve të ngjashme në të ardhmen.
“Përgjegjësia më e madhe që na ka lënë 15 korriku është të ndërtojmë një vetëdije të fortë shoqërore që nuk do të lejojë kurrë që akte të ngjashme tradhtie të gjejnë hapësirë për të ekzistuar përsëri”, tha ai duke shtuar se “Kjo vetëdije do të forcohet duke rritur breza të aftë për të mbrojtur sundimin e ligjit, demokracinë, vullnetin kombëtar dhe vlerat tona të përbashkëta”.
Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Alparslan Bayraktar tha se fryma e rezistencës e shfaqur gjatë përpjekjes së dështuar të grushtit të shtetit në vitin 2016 vazhdon të forcojë përpjekjet e Turqisë për pavarësi të plotë energjetike.
“Nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan, miliona njerëz që qëndruan para tankeve atë natë me besimin, guximin dhe dashurinë e tyre për atdheun i treguan botës se askush nuk ka fuqinë ta ndajë këtë vend”, tha ai.
“Shpirti epik i rezistencës sonë… Kombi i shfaqur në atë natë të errët vazhdon të ofrojë forcën më të madhe për luftën e Turqisë për pavarësi të plotë energjetike”, shtoi ai.
“Organizata terroriste pësoi disfatë të rëndë përballë vendosmërisë së palëkundur të kombit tonë përpara se të arrinte objektivat e saj të pabesë”, tha gjithashtu Ministria Turke e Mbrojtjes në platformën turke të mediave sociale NSosyal, duke përkujtuar ditën.
“Ne kujtojmë me mëshirë dhe mirënjohje dëshmorët tanë fisnikë, të cilët sakrifikuan jetën e tyre për mbijetesën e atdheut tonë, përkujtojmë veteranët tanë heroikë me vlerësim dhe përshëndesim anëtarët patriotë të Forcave të Armatosura Turke me respekt”, tha ajo.
Gjithashtu thuhet se fryma e unitetit dhe solidaritetit kombëtar “do të vazhdojë, siç bëri dje, për të siguruar që Republika e Turqisë të zgjasë përgjithmonë”.
Tentativa për grusht shteti e 15 korrikut 2016 u krye nga një fraksion brenda Forcave të Armatosura Turke i lidhur me Organizatën Terroriste FETO. Puçistët hapën zjarr ndaj civilëve dhe forcave të sigurisë dhe bombarduan institucionet shtetërore, duke vrarë 253 persona dhe duke plagosur mijëra të tjerë.