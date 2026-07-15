Më i liri në Evropë për turizëm veror

Turistët gjithnjë e më shumë e zgjedhin këtë vend për pushimet e tyre
Një pushim veror në Evropë mund të kushtojë dukshëm më shumë ose më pak, varësisht nga destinacioni që zgjidhni. Analiza e fundit, bazuar në të dhënat e Eurostat, tregon se Turqia është vendi më i përballueshëm në përgjithësi, ndërsa Portugalia ofron çmimet më të mira kur bëhet fjalë për hotele dhe restorante.
Hulumtimi mbulon shtatë destinacione të njohura evropiane, Turqinë, Kroacinë, Greqinë, Portugalinë, Spanjën, Italinë dhe Francën – dhe çmimet e treguara përfaqësojnë mesataret kombëtare, që do të thotë se destinacionet turistike mund të jenë më të shtrenjta se mesatarja kombëtare.
Nëse shporta mesatare e mallrave dhe shërbimeve në Bashkimin Evropian kushtonte 100 euro, në Turqi e njëjta shportë do të ishte rreth 40 përqind më të lirë se mesatarja evropiane.
Ndër vendet e analizuara, Franca është më e shtrenjta, pasuar nga: Italia, Spanja, Greqia, Portugalia, Kroacia.
Portugalia, më e përballueshmja për hotele dhe restorante
Kur bëhet fjalë për kostot e akomodimit dhe vakteve në restorante, Portugalia doli të ishte opsioni më efektiv nga ana e kostos.
Nga ana tjetër, Franca është gjithashtu më e shtrenjta në këtë kategori, e ndjekur nga Italia, Kroacia, Greqia dhe Spanja.
Ushqimi më i lirë, në Turqi
Analiza tregon se çmimet e produkteve ushqimore midis vendeve të vëzhguara janë kryesisht të ngjashme, por Turqia bie në sy edhe këtu.
Është e rëndësishme të theksohet se hulumtimi nuk merr parasysh nivelin e pagave dhe fuqinë blerëse të popullsisë, kështu që ndjenja aktuale e shtrenjtësisë ose përballueshmërisë mund të jetë e ndryshme për udhëtarët nga vende të ndryshme, shkruan Euronews. /tesheshi