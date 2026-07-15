Mblidhen nënshkrimet – A po e shkarkon LDK Lumir Abdixhikun?

Në Sekretariatin e LDK-së janë dorëzuar nënshkrimet për Kuvendin e jashtëzakonshëm të partisë.
Këtë e ka konfirmuar deputeti i kësaj partie, Armend Zemaj.
Disa degë e nëndegë kanë kërkuar shkarkimin e kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku pas rezultatit të zgjedhjeve të 7 qershorit.
Ilir Ferati anëtar i Kryesisë së partisë të martën ka thënë se në momentin që deponohen nënshkrimet do të shqyrtohen me seriozitetin më të madh.
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku i kishte quajtur nisa të njëanshme mbledhjen e nënshkrimeve për shkarkimin e tij, por që kishte thënë se ato të shqyrtohen me seriozitetin më të madh nëse deponohen.
Abdixhiku i pati mbijetuar votëbesimit më 31 janar, pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit.
Teve1.info ka dërguar pyetje në LDK dhe është në pritje të përgjigjes.