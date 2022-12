Pse bëhemi të varur nga sheqeri? Ja si e shpjegojnë ekspertët

A mund të jemi të varur nga sheqeri – apo diçka tjetër po ndodh? Ideja e varësisë ndaj sheqerit është subjekt i shumë titujve të mediave dhe shpesh kategorizohet në mesin e çrregullimeve të tjera të ngjashme të të ngrënit. Por a është sheqeri vërtet i varur?

E përkufizuar si “një varësi emocionale ose psikologjike ndaj ushqimeve dhe pijeve me sheqer”, konsensusi i përgjithshëm duket se është se varësia ndaj sheqerit – në kuptimin e saj më të vërtetë, më të mirëfilltë – mund të mos ekzistojë. Sipas Shoqatës Amerikane të Psikologjisë, “varësia nga ushqimi është një term i diskutueshëm i përdorur nga disa studiues për të përshkruar paralelet midis vështirësisë që disa njerëz kanë në kufizimin e dietës së tyre dhe varësisë ndaj substancave”.

Në mënyrë të ngjashme, sindroma e tërheqjes e shkaktuar nga varësia nga droga është e vështirë të demonstrohet tek ata që hanë qejfin. Pavarësisht ngjashmërive midis çrregullimeve të të ngrënit dhe abuzimit me substancat dhe provave për përfshirjen e qarqeve të shpërblimit të trurit në të dyja kushtet, neurobiologjia e ngrënies së tepërt dhe varësisë nga droga nuk është e njëjtë.

Në të njëjtën kohë, studime të tjera të kafshëve kanë treguar se marrja e sheqerit mund të pasqyrojë sjelljen e varësisë – por kjo nuk do të thotë se sheqeri është domosdoshmërisht i varur te njerëzit.

Ja çfarë thonë ekspertët për varësinë ndaj sheqerit dhe çfarë duhet të bëni nëse mendoni se jeni të varur nga sheqeri, shkruan Eat This, Not That.

A mund të jemi të varur nga sheqeri?

“Ka ende debat nëse sheqeri është në të vërtetë i varur fizikisht. “Disa studime kanë treguar se minjtë sillen në mënyrë të ngjashme kur ekspozohen ndaj sheqerit si kur ekspozohen ndaj drogave që krijojnë varësi si opioidet, por këto përgjigje mund të jenë më shumë të sjelljes sesa fizike”, shpjegon Dr Melissa Mitri.

Kjo mund të nënkuptojë se disa njerëz mund të jenë më të prirur ndaj dëshirave për sheqer se të tjerët, ashtu si disa njerëz kanë më shumë gjasa të bëhen të varur nga aktivitete të tjera, të tilla si bixhozi.

“Duhen më shumë studime njerëzore për të konfirmuar aftësinë e sheqerit për të krijuar varësi fizike”, thotë Mitri.

Për më tepër, ne e dimë se jo të gjithë kanë një preferencë për ushqimet e ëmbla.

“Marrja e sheqerit përcaktohet pjesërisht nga preferencat tona të shijes së ëmbël dhe dëshirat për ushqime dhe pije të caktuara, si dhe nga gjenetika jonë. “Njerëzit që mbajnë variantin e transportuesit të glukozës tip 2 (GLUT2) duket se kanë një preferencë më të madhe për ushqimet e ëmbla dhe një konsum më të lartë të sheqerit,” thotë Dr Carolyn Saveres.

Pse ndiheni të varur nga sheqeri?

Ka arsye fizike dhe psikologjike për t’u ndjerë të varur nga sheqeri. Fizikisht, ju mund të mos hani ushqim të mjaftueshëm gjatë gjithë ditës, kështu që dëshirat tuaja për sheqer rriten pasi trupi juaj sinjalizon shpejt se ka nevojë për energji.

“Ju gjithashtu mund të prisni shumë gjatë për të ngrënë ose të mos hani mjaftueshëm gjatë ditës në mënyrë që sheqeri në gjak të jetë i ulët”, thotë Mitri. “Kjo mund të rrisë dëshirat për sheqer për të siguruar energji dhe për të rivendosur sheqerin në gjak”, shtoi ajo.

Arsyet psikologjike për t’u ndjerë të varur nga droga janë më komplekse

“Ju mund të ndiheni të varur nga sheqeri për disa arsye. Ndoshta është bërë zakon dhe trupi juaj është i kushtëzuar ta dëshirojë”, shton Mitri. “Ju gjithashtu mund të dëshironi më shpesh sheqer nëse jeni të stresuar ose të privuar nga gjumi, sepse këto dy gjëra rrisin hormonet tuaja të urisë, duke e bërë më të vështirë kontrollin e këtyre dëshirave”, tha ajo.

“Ka sinjale të këndshme në tru që lëshohen si përgjigje ndaj ngrënies ose pirjes,” thotë Saveres. Këto sinjale kënaqësie ofrojnë një shpërblim që mund t’ju inkurajojë të hani ëmbëlsirat përsëri dhe përsëri.

Si të ndiheni më shumë në kontroll mbi artikullin

Dëshirat tuaja për sheqer dhe zakonet e të ngrënit mund të jenë mënyra juaj për të përmbushur ose kompensuar një nevojë emocionale në vend që t’i përgjigjeni një sinjali fizik. Për shembull, shumë njerëz kërkojnë sheqer kur janë të lodhur, të zemëruar, të trishtuar ose të mërzitur. Njohja e asaj që po ndodhte që çon në dëshirën për të ngrënë diçka të ëmbël mund të jetë një ushtrim i fuqishëm.

Mendoni me kujdes se për çfarë jeni të varur. Kur e dimë saktësisht se çfarë shkakton dëshirat tona për sheqer, mund të mësojmë se si ta kontrollojmë atë.

Mitri dhe Saveres pajtohen që duhet të hani rregullisht vakte të balancuara dhe të shmangni anashkalimin e vakteve.

“Marrja e mjaftueshme e proteinave, fibrave dhe drithërave të plota me çdo vakt mund të mbajë nivelet e sheqerit në gjak të qëndrueshme dhe të zvogëlojë dëshirat për sheqer”. Menaxhoni stresin rregullisht me stërvitje, kujdes për veten dhe meditim,” sugjeron Mitri.

“Përpiquni t’i mbani jashtë shtëpisë ushqimet me përmbajtje të lartë sheqeri,” thotë Saveres, duke shtuar, “Nëse jeni mësuar të keni diçka të ëmbël si shpërblim, provoni të praktikoni shpërblime jo ushqimore si masazhe, trajtime të fytyrës, pedikyr, pazar ose kursim parash. për udhëtime dhe ekskursione”.