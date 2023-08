Pse buzëqeshin foshnjat në gjumë?

Mund të jetë jashtëzakonisht e lezetshme kur foshnjat buzëqeshin në gjumë – por a është një buzëqeshje e vërtetë, apo thjesht një refleks?

Ndër të gjitha momentet e para të foshnjës tuaj, buzëqeshja është padyshim një nga më të bukurat! Ndërsa ju prisni me padurim buzëqeshjen e parë të gojës, fëmija juaj mund t’ju befasojë duke ofruar një buzëqeshje të vogël ndërsa është në gjumë, madje edhe në javët e para pas lindjes, shkruan The Parents.

Fëmija duke buzëqeshur në gjumë: refleks apo i vërtetë?

Edhe pse e adhurueshme, buzëqeshja e përgjumur e foshnjës suaj ka të ngjarë të jetë rezultat i një refleksi të pavullnetshëm. “Fëmijët mund të bëjnë fytyra shumë ekspresive gjatë fazave të ndryshme të gjumit. Nuk është e pazakontë të vëresh buzëqeshjen e parë në dukje të një foshnjeje ndërsa është në gjumë,” shpjegon Amaka Priest, M.D., një pediatër dhe anëtar i Swehl’s Motherboard, paneli i këshilltarëve të markës i përbërë nga mjekë, doula dhe ekspertë të laktacionit. “Mjaft interesante është se foshnjat gjithashtu mund të vrenjten, të dridhen, të godasin ose të thithin buzët ndërsa janë në gjumë.”

Këto reflekse gjumi mund të shërbejnë si “praktikë” për fëmijën tuaj, duke i ndihmuar ata të zotërojnë aftësitë sociale të ardhshme. “Studimet sugjerojnë se këto lëvizje mund të forcojnë muskujt që një fëmijë do të përdorë qëllimisht për të buzëqeshur dhe për të bërë shprehje të tjera të fytyrës ndërsa plaket,” thotë Dr. Priest.

Sigurisht, siç do të dëshmojnë shumë prindër, foshnjat mund të tregojnë gjithashtu një buzëqeshje refleksive nëse kanë gaz ose jashtëqitje. (Ndoshta nga lehtësimi!)

Çfarë ndodh me fëmijën tim ndërkohë që fle?

Ashtu si të rriturit, të porsalindurit kalojnë kohë në gjumë REM (Lëvizja e Shpejtë e Syve)—vetëm shumë më tepër.

Ajo buzëqeshje e ëmbël që vëreni gjatë gjumit ose gjumit ka të ngjarë të ndodhë gjatë kësaj periudhe të gjumit REM. Dr. Combs shpjegon se ju në fakt mund ta dalloni kur i vogli juaj hyn në gjumin REM, pasi ai shpesh do të shfaqë lëvizje të shpeshta të syve dhe dridhje të krahëve dhe këmbëve.

“Gjumi i të porsalindurve klasifikohet si gjumë i qetë ose aktiv, i cili korrespondon me gjumin jo-REM ose REM tek të rriturit”, shton ai. “Në moshën 1 vjeç, foshnjat nuk do të shkojnë më drejtpërdrejt në gjumë REM. Deri në moshën 5 vjeç ose më shumë, shumica e fëmijëve do të kenë vetëm 20 për qind gjumë REM.

Për më tepër, ritmi cirkadian i foshnjës tuaj (ose ora e brendshme e trupit) nuk është në sinkron me ciklin 24-orësh të ditës dhe natës me të cilin janë mësuar të rriturit, duke çuar në modele të çrregullta të gjumit. “Shumica e të porsalindurve mund të flenë në cikle gjumi prej një deri në tre orë gjatë ditës dhe natës. Ndërsa trupi i tyre rritet dhe nevojat për ushqim ndryshojnë, ato cikle mund të zgjasin dhe më shumë gjumë do të ndodhë gjatë natës”, thotë Dr. Priest.