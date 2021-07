Pse duhet të pini ujë me limon në vend të kafesë në mëngjes

Pavarësisht përfitimeve shëndetësore, kafeja shkakton presion të lartë të gjakut ndërsa kur përmban sheqer shkakton luhatje të papritura të sheqerit në gjak. Prandaj, në vend të kafesë, një zgjedhje e mirë për ta nisur ditën është dhe uji me limon.

Limoni është i pasur me lëndë ushqyese

Të dyja pijet forcojnë metabolizmin, rrisin nivelet e energjisë, ndihmojnë tretjen dhe parandalojnë diabetin e tipit 2. Limoni, megjithatë, është i pasur me vitamina dhe minerale që nuk gjenden në kafe. Në veçanti, është i pasur me vitaminë C dhe kalium që forcon sistemin imunitar dhe zvogëlon efektet e stresit.

Kafeja shkakton nervozizëm

Është e pasur me antioksidantë, lehtëson simptomat e depresionit, zvogëlon rrezikun e diabetit të tipit 2 dhe rrit nivelet e energjisë, por sasitë e mëdha ktë kafeinës shkaktojnë nervozizëm dhe mund të çojnë në një gjendje të njohur si çrregullim i ankthit të kafeinës . Nga ana tjetër, uji i limonit përmban vetëm 25mg kafeinë për 250ml. Prandaj, duke pirë ujë me limon në vend të kafesë, do të keni energji pa rrezikun e stresit të tepruar.

Problemet e tretjes

Kafeina ka një efekt laksativ sepse çliron hormonin gastrin në stomak, duke përshpejtuar funksionin e zorrës së trashë. Doza të mëdha kafeje shkaktojnë ulçerë në stomak. Uji me limon nga ana tjetër, ndihmon në tretjen e ushqimit si ditën ashtu edhe natën.

Pagjumësia

Mëlçia është aktive gjatë natës, kur trupi rigjeneron qelizat. Meqenëse kafeja përmban katër herë kafeinë nuk është ide e mirë ta konsumoni pasdite ose në mbrëmje, pasi shkakton pagjumësi dhe zgjime të shpeshta. /abcnews