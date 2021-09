Pse është i mirë për shëndetin lëngu i boronicës së kuqe

Lëngu i boronicës luan një rol të madh në ruajtjen e traktit urinar.

Përveç që është shumë i shijshëm, lëngu i boronicës ka edhe përfitime shëndetësore. Ndoshta përdoret më së shpeshti si një mjet për të lehtësuar infeksionet e traktit urinar (UTI). Ai përmban shumë vitamina, minerale dhe lëndë ushqyese të tjera thelbësore.

Ai përmban më shumë vitaminë C dhe një pjesë standarde e lëngut të boronicës ju jep 39% të marrjes ditore të rekomanduar të vitaminës C. Niveli i tyre i lartë i antioksidantëve është gjithashtu i shkëlqyeshëm. Vitamina C ndihmon trupin të thithë hekurin, ndihmon sistemin imunitar, prodhimin e kolagjenit.

Boronicat e kuqe përmbajnë një përbërje të njohur si proantocianidina, e cila besohet se parandalon bakteret në traktin urinar. Në të njëjtën kohë, lëngu i boronicës mund të ndihmojë shëndetin tuaj të përgjithshëm tretës.

Hulumtimi nuk është ende përfundimtar, por është e qartë se ky frut mund të na kënaqë vetëm.