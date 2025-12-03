Pse është Kushneri në Rusi me Witkoffin?

Jared Kushner është rikthyer në skenën diplomatike në administratën e dytë të Trump, duke punuar së bashku me biznesmenin Stephen Witkoff në marrëveshjet që çuan në armëpushimin Izrael–Hamas të tetorit. Edhe pse nuk ka pozicion zyrtar në Shtëpinë e Bardhë, ai është angazhuar në bisedime të ndjeshme, përfshirë kontakte me zyrtarë ukrainas.
Reuters raporton se Kushner dhe Witkoff u takuan në Miami me kreun e fondit sovran rus, Kirill Dmitriev, dhe që prej asaj kohe janë shfaqur në negociata që përfshijnë edhe Moskën. Roli i tij i ri jozyrtar po ngre pikëpyetje, veçanërisht pas historikut të të ardhurave të mëdha private gjatë mandatit të parë të Trump. /mesazhi