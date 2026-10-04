Pse është më e vështirë të zgjohesh në vjeshtë, kushtojini vëmendje këtyre zakoneve

Nëse keni vështirësi të zgjoheni në vjeshtë dhe dimër, ka arsye specifike për këtë.
Mjekët theksojnë se gjatë muajve të ftohtë ekziston një nevojë natyrale për gjumë më të gjatë.
“Një pjesë e nevojës vjen nga ditët më të shkurtra që ofrojnë më pak mundësi për të qenë zgjuar, dhe përveç kësaj, temperaturat më të ftohta i vënë trupat tanë në një kompromis fiziologjik. Ky presion fiziologjik kërkon më shumë gjumë”, tha ekspertja e gjumit Allison Brager.
Për më tepër, cilësia e gjumit nuk është vetëm një funksion i kohëzgjatjes ose qëndrueshmërisë, por është gjithashtu një çështje e harmonizimit cirkadian. Kjo bëhet veçanërisht e rëndësishme në kufizimet e botës reale, siç janë ndryshimet sezonale, të cilat përkeqësojnë deficitet e gjumit dhe mund të shkaktojnë çrregullime cirkadiane.
Për t’u zgjuar më lehtë, këshillohet të shmangni përdorimin e ekraneve si telefonat, tabletët dhe kompjuterët gjatë natës. Heqja e çdo shpërqendrimi është çelësi për të krijuar një mjedis miqësor për gjumin, shkruan Real Simple.
“Sigurohuni që mjedisi juaj të jetë i freskët, i errët dhe i qetë për të përmirësuar cilësinë e gjumit tuaj”, thonë ekspertët.
Përveç kësaj, është e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje dietës suaj para gjumit dhe të shmangni kafeinën.