Pse gomat e veturave elektrike konsumohen deri në 20 për qind më shpejt?

Gomat e veturave elektrike mund të konsumohen mesatarisht deri në 20 për qind më shpejt sesa ato të veturave të ngjashme me motorë me djegie të brendshme, sipas të dhënave të kompanisë Michelin dhe raporteve teknike të publikuara nga Euromaster.
Ky dallim lidhet kryesisht me tri karakteristika të veturave elektrike: peshën më të madhe për shkak të baterive, transmetimin pothuajse të menjëhershëm të fuqisë te rrotat dhe sistemin e frenimit rigjenerues.
Arsyeja e parë është pesha e baterive, të cilat i bëjnë veturat elektrike zakonisht më të rënda se modelet e krahasueshme me motorë me djegie të brendshme. Kjo nënkupton se gomat duhet të përballojnë ngarkesë më të madhe gjatë përshpejtimit, frenimit dhe kthesave.
Një faktor tjetër është çift-rrotullimi i lartë që motorët elektrikë mund ta ofrojnë pothuajse menjëherë. Kjo u mundëson veturave të përshpejtojnë shpejt, por njëkohësisht rrit forcat që veprojnë ndërmjet gomave dhe sipërfaqes së rrugës, veçanërisht gjatë nisjes.
Për këtë arsye, mënyra e drejtimit ka rëndësi të veçantë. Përshpejtimet e shpeshta dhe të vrullshme mund ta përshpejtojnë konsumimin e gomave, ndaj rekomandohet drejtimi më i butë dhe gradual.
Ndikim ka edhe frenimi rigjenerues, i cili e shndërron një pjesë të energjisë së krijuar gjatë ngadalësimit në energji elektrike që ruhet në bateri. Ky sistem ndihmon në uljen e përdorimit të frenave tradicionale, por nuk i eliminon forcat që veprojnë mbi gomat gjatë ngadalësimit.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se gomat e çdo veture elektrike do të konsumohen patjetër më shpejt se ato të një veture me motor me djegie të brendshme. Jetëgjatësia e tyre varet edhe nga modeli i veturës, lloji i gomave dhe kushtet e përdorimit.
Mirëmbajtja e duhur është gjithashtu thelbësore. Presioni i pasaktë i gomave mund të shkaktojë konsumim të pabarabartë dhe të rrisë rezistencën gjatë rrotullimit, duke ndikuar edhe në efikasitetin e veturës.
Për të zgjatur jetëgjatësinë e gomave, rekomandohet kontrollimi i rregullt i presionit, shmangia e përshpejtimeve të vrullshme dhe përdorimi i gomave që përputhen me peshën dhe kërkesat teknike të veturës elektrike.