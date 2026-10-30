Pse i keni duart dhe këmbët gjithmonë të ftohta? Shtatë shkaqet që nuk duhet t’i injoroni

Duart dhe këmbët e ftohta janë shpesh një reagim normal i trupit ndaj temperaturave të ulëta.
Megjithatë, nëse ato mbeten të ftohta edhe në ambiente të ngrohta, shkaku mund të lidhet me probleme shëndetësore, si anemia, sindroma Raynaud ose çrregullimet e qarkullimit të gjakut.
Sipas specialistëve, kur trupi ekspozohet ndaj të ftohtit, enët e gjakut në duar dhe këmbë ngushtohen për të ruajtur nxehtësinë dhe për të mbrojtur organet jetësore.
Foto ilustruese
Por, nëse kjo ndodh vazhdimisht, mund të ketë edhe arsye të tjera.
1. Prirja e lindur
Disa njerëz kanë natyrshëm duar dhe këmbë më të ftohta, pa pasur ndonjë problem të caktuar shëndetësor.
Megjithatë, këshillohet konsultimi me mjekun për të përjashtuar shkaqe të tjera të mundshme.
2. Sindroma Raynaud
Kjo sindromë shkakton ngushtimin e theksuar të arterieve në gishtat e duarve dhe këmbëve.
Gjatë episodeve, gishtat mund të zbardhen, të marrin ngjyrë blu ose vjollcë dhe më pas të skuqen kur ngrohen.
Mund të shfaqen edhe mpirje dhe ndjesi shpimi gjilpërash. Nëse krijohen plagë që shërohen me vështirësi, duhet të kërkoni ndihmë mjekësore.
3. Sëmundja e arterieve periferike
Kjo sëmundje shfaqet kur grumbullimi i pllakave në arterie pengon qarkullimin e gjakut, veçanërisht në këmbë.
Nëse njëra këmbë ftohet papritur, zbardhet dhe shoqërohet me dhimbje, mpirje ose vështirësi në lëvizje, nevojitet ndihmë urgjente mjekësore.
4. Funksioni i dobët i gjëndrës tiroide
Kur gjëndra tiroide nuk prodhon mjaftueshëm hormone, trupi mund ta ketë më të vështirë të rregullojë temperaturën.
Si pasojë, personi mund të ndiejë të ftohtë edhe kur është veshur ngrohtë ose ndodhet në një ambient me temperaturë të përshtatshme.
5. Anemia
Anemia shfaqet kur trupi nuk ka mjaftueshëm qeliza të kuqe të shëndetshme të gjakut për të transportuar oksigjenin.
Përveç duarve dhe këmbëve të ftohta, mund të shkaktojë lodhje, marramendje dhe dhimbje koke. Gjendja mund të kontrollohet përmes analizave të gjakut.
6. Stresi dhe ankthi
Gjatë situatave stresuese, trupi aktivizon reagimin e njohur si “lufto ose ik”, duke ngushtuar enët e gjakut në gjymtyrë.
Për këtë arsye, duart mund të bëhen të ftohta dhe të djersitura para një takimi të rëndësishëm ose një prezantimi. Zakonisht, ky efekt është i përkohshëm.
7. Barnat dhe substancat e tjera
Disa ilaçe, përfshirë beta-bllokuesit dhe disa preparate kundër bllokimit të hundëve, mund të shkaktojnë ftohjen e duarve dhe këmbëve.
Edhe nikotina dhe kafeina mund të ndikojnë në ngushtimin e enëve të gjakut. Nëse dyshoni se shqetësimi lidhet me një ilaç, mos e ndërprisni pa u konsultuar me mjekun.
Si t’i mbani duart dhe këmbët ngrohtë?
Specialistët rekomandojnë çorape dhe doreza të ngrohta, veshje me disa shtresa, aktivitet fizik dhe shmangien e duhanit.
Gjithashtu, këmbët duhet të thahen mirë pas dushit ose notit, ndërsa ngrohja graduale me ujë të vakët mund të ndihmojë.
Kur duhet të konsultoheni me mjekun?
Nëse duart dhe këmbët janë vazhdimisht të ftohta dhe kjo shoqërohet me lodhje, ndryshime të pashpjegueshme në peshë, dhimbje kyçesh, skuqje të lëkurës ose plagë që nuk shërohen, këshillohet kontrolli mjekësor.
Nëse një gjymtyrë ftohet papritur, ndryshon ngjyrë dhe nuk ngrohet, kërkoni menjëherë ndihmë urgjente.