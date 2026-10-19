Pse ju shfaqen lehtë mavijosjet? Mjekët shpjegojnë shkaqet e mundshme

Mavijosjet që shfaqen lehtë mund të kenë disa shkaqe, nga plakja dhe përdorimi i ilaçeve deri te mungesa e vitaminave.
Ato krijohen kur dëmtohen enët e vogla të gjakut nën lëkurë, duke shkaktuar njolla blu ose vjollcë.
Sipas mjekëve, me kalimin e moshës lëkura bëhet më e hollë dhe enët e gjakut më të brishta.
Mavijosjet mund të shkaktohen gjithashtu nga ilaçet për hollimin e gjakut, disa antidepresantë, përdorimi afatgjatë i kortikosteroideve dhe çrregullimet e koagulimit.
Një tjetër shkak i mundshëm është mungesa e vitaminave C dhe K, të cilat ndihmojnë në funksionimin normal të organizmit dhe shërimin e indeve.
Edhe anemia nga mungesa e hekurit mund të shoqërohet me mavijosje te disa persona.
Për të lehtësuar mavijosjen pas një dëmtimi, rekomandohet vendosja e akullit të mbështjellë me peshqir për rreth 20 minuta, disa herë gjatë dy ditëve të para.
Shumica e mavijosjeve zhduken brenda dy javësh, duke ndryshuar gradualisht ngjyrë gjatë shërimit.
Nëse mavijosjet shfaqen papritur, përsëriten shpesh pa arsye të dukshme, janë shumë të dhimbshme ose shoqërohen me gjakderdhje të pazakontë, duhet të konsultoheni me mjekun.
Gjithashtu, mos ndërprisni ilaçet e përshkruara pa këshillën e tij.