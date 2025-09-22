Pse kondicioneri në makinën tuaj mban erë lagështie dhe myku dhe si ta pastroni atë?

Nëse kondicioneri i makinës suaj mban erë të keqe, problemi është myku dhe bakteret që rriten në sistemin e ventilimit.
Shkaku më i zakonshëm është lagështia e bllokuar në avullues – pjesa e kondicionerit që e ftoh ajrin para se të hyjë në kabinë, transmeton Telegrafi.
Sa herë që ndizni kondicionerin, ajri i ngrohtë bie në kontakt me avulluesin e ftohtë dhe krijon kondensim.
Uji duhet të kullojë përmes kulluesit nën makinë, por nëse bllokohet, lagështia mbetet dhe krijon kushte ideale për rritjen e mikroorganizmave.
Sporet, poleni dhe mbeturinat organike e përshpejtojnë më tej procesin dhe një erë e pakëndshme përfundimisht fillon të hyjë në kabinë.
Një filtër i bllokuar i kabinës gjithashtu mund ta përkeqësojë problemin, pasi zvogëlon rrjedhën e ajrit dhe bllokon lagështinë.
Nëse ventilimi fillon të mbajë erë menjëherë pasi ta ndizni, problemi është pothuajse me siguri në vetë sistemin, jo në ajrin e jashtëm.
Hapi i parë është të zëvendësoni filtrin e kabinës. Nëse nuk e keni bërë këtë për një ose dy vjet, është koha ta ndryshoni atë.
Një filtër i ndotur mban lagështi dhe papastërti, gjë që është e favorshme për bakteret dhe është veçanërisht shqetësuese për ata që vuajnë nga alergjia.
Nëse një erë e pakëndshme vazhdon, avulluesi duhet të pastrohet. Mekanikët përdorin agjentë të posaçëm shkumëzimi që shkatërrojnë mykun dhe bakteret dhe aplikohen përmes vrimave të ventilimit ose direkt në avullues.
Një truk i dobishëm është të fikni kondicionerin para përfundimit të drejtimit dhe ta lini ventilatorin të funksionojë për disa minuta – kjo ndihmon në tharjen e avulluesit.
Në raste më të rënda, është i nevojshëm një dezinfektim i thellë nga një mekanik. Ekziston gjithashtu trajtimi me ozon – një gaz që lirohet përmes ventilimit dhe vret bakteret dhe aromat e pakëndshme, jo vetëm që i mbulon ato.
Parandalimi më i mirë është të zëvendësoni rregullisht filtrin e kabinës dhe të mirëmbani kanalet e ventilimit.
Përdorni opsionin “ajër i freskët” në vend të riqarkullimit të vazhdueshëm, sepse kjo zvogëlon lagështinë në kabinë.
Para se të fikni motorin, lëreni ventilatorin të funksionojë për disa minuta pa kondicionerin për të tharë avulluesin.
Gjithashtu, parkimi në hije ndihmon sepse temperaturat më të ulëta të brendshme zvogëlojnë kondensimin.
Nëse vini re se nuk ka rrjedhje normale uji nën makinën tuaj ndërsa kondicioneri është në punë, kontrolloni kulluesin – sepse një kullues i bllokuar pothuajse me siguri do të çojë në një erë të pakëndshme.
Me mirëmbajtje të duhur, do të parandaloni rritjen e mykut dhe baktereve, kështu që kondicioneri i makinës suaj do të ketë erë tamam – do të jetë pa erë!