Pse nuk duhet të flini me çorape, i bëni keq shëndetit tuaj për disa arsye

Veshja e çorapeve në shtrat ju mban ngrohtë, rrit qarkullimin e gjakut, ul temperaturën e trupit dhe sinjalizon trurin tuaj se është koha për të fjetur. Dhe kur qarkullimi përmirësohet, ai siguron rrjedhje të mirë të gjakut dhe oksigjenit në mënyrë që zemra, mushkëritë dhe muskujt tanë të mund të punojnë me kapacitetin optimal.

Megjithatë, zakoni juaj për të veshur çorape për të fjetur mund të ndikojë negativisht në gjendjen e të gjithë trupit tuaj.

1. Presioni i lartë i gjakut

Veshja e çorapeve gjatë gjumit dihet se rrit qarkullimin e gjakut, por mund të shkojë edhe në anën tjetër. Rezulton se rrjedha e gjakut zvogëlohet nëse vishni çorape për një kohë të gjatë.

2. Higjiena e këmbëve tuaja mund të rrezikohet

Fjetja me çorape mund të çojë në higjienë të dobët. Nëse çorapet tuaja janë shumë të ngushta ose nuk i lani rregullisht, ju parandaloni që këmbët tuaja të marrin frymë siç duhet.

Veshja e çorapeve të bëra nga materiale sintetike që nuk janë miqësore me lëkurën mund të rrisë rrezikun e infeksionit, kështu që do t’ju duhet të zgjidhni çorape të bëra nga materiale që janë miqësore me lëkurën. Për shembull, përpiquni të zgjidhni çorape prej pambuku. Materialet sintetike, si poliesteri ose najloni, janë një problem i madh.

3. Temperatura e trupit mund të rritet

Veshja e çorapeve të duhura është thelbësore sepse nëse nuk e bëni, mund të mbinxeheni. Nëse vishni çorape që nuk e lejojnë lëkurën tuaj të marrë frymë, temperatura e trupit tuaj mund të rritet – ne flemë më mirë kur jemi më të freskët.