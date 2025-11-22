Pse nuk është mirë të lahet vetura në temperatura ekstremisht të ulëta?

Ekzistojnë shumë mendime mbi mirëmbajtjen e veturës gjatë dimrit. Këshillat e sinqerta ndryshojnë nga sugjerimi që vetura të lahet sa më shpesh gjatë dimrit, deri te mendimi se duhet të shmanget larja automatike për të ruajtur ngjyrën.
Kolegët nga Klubi Gjerman i Automjeteve (ADAC) kanë vendosur të publikojnë disa këshilla mbi këtë temë.
Në princip, po aq shpesh sa gjatë verës. Edhe në dimër, lajeni veturën kur ndjeni se larja është e mirë për automjetin tuaj.
Po dhe jo. Deklarata se papastërtia dimërore – lluga agresive, e kripur – ka efekt jashtëzakonisht korroziv mbi ngjyrën, domethënë duhet të hiqet sa më shpesh që të jetë e mundur, vlen vetëm për sipërfaqet që janë dëmtuar më parë nga gërvishtjet ose plasaritja e bojës. Megjithatë, sipërfaqet e paprekura të ngjyrës mund të përballojnë lehtësisht depozitat e papastërtisë.
Nënstruktura e veturës zakonisht nuk ka probleme me korrozionin: me vulat e fabrikuara, mbrojtjen e përmirësuar të pjesës së poshtme dhe përdorimin e metalit të galvanizuar, kjo është një problem më i madh vetëm për veturat më të vjetra.
Në temperatura ekstreme nën -10 gradë Celsius. Duhet të shmangni shokun termik nëse uji nga larja automatike, që është 10 deri 30 gradë Celsius, godet pjesët e veturës që sapo kanë qenë të ekspozuara ndaj të ftohtit. Afatgjatë, sipërfaqet me ngjyrë të dëmtuar përballen me stres të shtuar termik.
Para se të hyni në larje automatike, është e nevojshme të hiqni të gjitha mbetjet e borës dhe akullit. Sepse gërvishtja e akullit mund të dëmtojë ngjyrën e veturës!
E njëjta gjë vlen edhe gjatë dimrit: në princip, larja e thjeshtë dhe e lirë është e mirë dhe e mjaftueshme – e rëndësishme është të shpërlani mirë veturën fillimisht për të hequr papastërtitë dhe për të parandaluar dëmtimin e ngjyrës nga furçat. Programet shtesë dhe të shtrenjta me dyll të ngrohtë ose mbrojtje të pjesës së poshtme nuk janë të nevojshme nga perspektiva e veturës. Por, sigurisht, secili mund të vendosë vetë se si dëshiron ta trajtojë veten dhe veturën e tij.
Më e rëndësishmja është që vetura juaj të kontrollohet herë pas here nga një specialist. Para dhe pas sezonit dimëror, dëmtimet e mbrojtjes së pjesës së poshtme mund të zbulohen dhe riparohen mbi platformën e ngritjes – në atë rast, ndryshkut nuk i mbetet asnjë shans.