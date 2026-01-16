Pse nuk është mirë të lahet vetura në temperatura jashtëzakonisht të ulëta?

Ka shumë mendime rreth mirëmbajtjes së veturës gjatë dimrit.
Këshillat e mirëkuptuara ndryshojnë nga ato që sugjerojnë se automjetet të dërgohen sa më shpesh në auto-larje automatike gjatë dimrit, deri tek mendimi që duhet të shmanget larja për të ruajtur ngjyrën.
Klubi Gjerman i Automjeteve (ADAC) vendosën të publikojnë disa këshilla mbi këtë temë.
Sa shpesh duhet të shkojë vetura në auto-larje dimrit?
Në parim, po aq shpesh sa në muajt e verës. Edhe dimrit, lajeni veturën sa herë ndjeni që larja është thjesht e mirë për mjetin tuaj.
A është e vërtetë që automjeti gjatë dimrit është jashtëzakonisht e ndotur nga mbetjet e kripës së rrugës?
Po dhe jo. Deklarata se ndotja dimërore – kripa agresive dhe lëngu i kripur – ka një efekt jashtëzakonisht korroziv mbi lyerjen dhe se duhet të hiqet sa më shpesh të jetë e mundur, i referohet vetëm lyerjes së dëmtuar më parë nga gërvishtjet ose shkëputjet. Megjithatë, sipërfaqet e paprekura të ngjyrës mund të përballojnë lehtësisht grumbullimin e ndotjes. Nënkonstruksioni i automjetit zakonisht gjithashtu nuk ka probleme me korrozionin: me vulat e prodhuara në fabrikë, mbrojtjen e përmirësuar të pjesës së poshtme dhe përdorimin e çelikut të galvanizuar, kjo është një problem më i madh për automjetet më të vjetra.
Kur nuk duhet të shkoni në auto-larje dimrit?
Në temperatura ekstreme nën -10 gradë Celsius. Duhet të shmangni goditjen termike nëse uji nga auto-larje, që ka temperaturë 10 deri 30 gradë Celsius, godet pjesë të automjetit që sapo kanë qenë të ekspozuara ndaj të ftohtit. Afatgjatë, sipërfaqet me lyerje të dëmtuar pësojnë goditje të shtuar termike.
Para se të hyni në auto-larje, është e domosdoshme të hiqni të gjitha mbetjet e borës dhe akullit. Sepse gërvishtja e akullit mund të dëmtojë lyerjen e veturës!
Çfarë programesh larjeje rekomandohen dimrit?
E njëjta gjë vlen edhe dimrit: në parim, opsionet e thjeshta dhe të lira janë të mjaftueshme – kryesorja është të shpërlani fillimisht automjetin mirë për të hequr papastërtitë dhe për të parandaluar dëmtimin e ngjyrës nga furçat. Programet shtesë dhe të shtrenjta me dyllë të nxehtë ose mbrojtje të pjesës së poshtme nuk janë të nevojshme nga perspektiva e automobilit. Por natyrisht, secili mund të vendosë vetë se si dëshiron të kujdeset për veten dhe veturës e tij. Më e rëndësishmja është që një ekspert të kontrollojë automobilin tuaj herë pas here. Para dhe pas sezonit të dimrit, dëmtimet e mbrojtjes së pjesës së poshtme mund të zbulohen dhe riparohen në një platformë ngritëse – kështu, ndryshku nuk ka shanse.