Pse sa herë teshtijmë i mbyllim sytë?

Nuk e di nëse ju ndodh edhe juve, por kur teshtijmë do të ndodhë dy-tri herë radhazi. Dhe sa herë që teshtijmë, gjithmonë do t’i kemi sytë mbyllur. A keni menduar ndonjëherë pse ndodh kjo? A mund të teshtini me sy hapur? Sigurisht që ka plot video në internet që përpiqen t’ju bindin se kjo ndodh, por a është e mundur apo janë thjesht teshtima “të rreme”?

Sipas Dr. Purvi Parikh, i specializuar në imunologji dhe alergjenë të sëmundjeve infektive, ndoshta teshtitja me sytë hapur ka të ngjarë të ndodhë. “Tështima është një refleks autonom që mbyllni sytë me të. Është e mundur t’i mbani hapur”, shpjegon doktori.

Në thelb, ky është një veprim automatik, pa këtë që nëse përpiqemi të mbajmë sytë hapur, do të ndodhë diçka e keqe. Përkundrazi, përpjekja për të mbajtur teshtitjen mund të jetë e dëmshme për shëndetin tuaj. Në veçanti, mund të shkaktojë dëmtim të veshit, vertigo dhe dëmtim të diafragmës. Dhe kjo sepse ka një presion të madh që shoqëron teshtimën, e cila duhet të lirohet.