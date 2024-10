Pse shqiptarët braktisën krishterizmin dhe e pranuan Islamin?

Rrëfen historiani britanez Thomas Arnold

Historiani britanez Thomas Walker Arnold, u mor me shkaqet e pranimit të Islamit nga gjithë popujt që e përqafuan këtë fe, e ndër ta edhe shqiptarët.

Ai kur rrëfen për arsyet e pranimit të Islamit nga shqiptarët, ndër të tjera ai tha: ”Sikur Islami të kishte pasur në Shqipëri më tepër hoxhë, kjo do ta nxiste përhapjen e myslimanizmit dhe kjo do të ishte bërë me një progresivitet më të madh… Asokohe shumica e klerikëve krishterë kanë qenë të pa ditur, nëse disa prej tyre kanë ditur të lexojnë, më tepër kanë lexuar përmendësh se sa nga shkrimet.. … Shumica madje nuk kanë ditur as përmendësh ta citojnë lutjen murgëtare… Disa prej popave janë deleguar në Itali për studime, por shkuarja e tyre atje nuk ka dhënë rezultate sepse ata që shkuan për shkak të shkencës, duke u mësuar me jetesën më komode, nuk dëshironin të ktheheshin në atdhe. Andaj në këtë gjendje nuk është e çuditshme që njerëzit e rëndomtë nuk i kanë ditur as principet themelore të fesë”

Prof. Driton Arifi