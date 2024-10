Pse SIM është ende një zgjidhje më e mirë se eSIM?

Kartat virtuale eSIM kanë avantazhet e tyre, por në disa aspekte ato nuk mund të krahasohen me SIM-të e vjetra të mira.

Shumë telefona tani ofrojnë mbështetje eSIM. Megjithatë, vetëm për shkak se kjo teknologji është e disponueshme, nuk do të thotë që ju duhet të injoroni përfitimet e një pajisjeje me një kornizë fizike të kartës SIM.

Më poshtë ju sjellim një përmbledhje të disa arsyeve të rëndësishme për këtë.

Përputhshmëri më e gjerë e pajisjes me operatorë të ndryshëm

Kur bëhet fjalë për pajtueshmërinë e pajisjes, kartat fizike SIM kanë një avantazh të qartë ndaj eSIM.

Jo të gjithë operatorët celularë mbështesin teknologjinë eSIM, kështu që mund të kufizoheni në zgjedhjet e pajisjes tuaj nëse zgjidhni një telefon vetëm me eSIM.

Nga ana tjetër, telefonat me kornizë fizike për SIM janë të pajtueshëm me një numër të madh operatorësh.

Ndryshimi më i lehtë i operatorit

Nëse ndryshoni shpesh operatorë, një pajisje me kornizë fizike për SIM është një zgjedhje më e mirë sepse ndërrimi është më i lehtë dhe më i thjeshtë. Me pajisjet vetëm me eSIM, procesi i ndërrimit të operatorëve mund të jetë pak më i komplikuar.

Së pari, do t’ju duhet të kontrolloni nëse operatori juaj i ri mbështet eSIM dhe nëse telefoni juaj është i pajtueshëm me rrjetin e tyre. Më pas do t’ju duhet të kaloni procesin e shkarkimit dhe aktivizimit të eSIM-it të ri, i cili mund të marrë pak kohë dhe kërkon një lidhje të qëndrueshme interneti.

Nëse udhëtoni shumë ose jetoni në një zonë me mbulim të dobët të internetit, ky mund të jetë një problem i vërtetë.

Është më e vështirë t’ju ndjekin

Përdorimi i një telefoni me kornizë fizike për kartën SIM ju jep më shumë kontroll, se kur dhe si lidhet pajisja juaj me rrjetin.

Nëse jeni të shqetësuar për gjurmimin e vendndodhjes suaj, thjesht mund ta hiqni kartën SIM. Telefoni nuk do të lidhet më me rrjetin, duke e bërë shumë më të vështirë për ofruesin e shërbimit të gjurmojë lëvizjet tuaja.

Kartat eSIM janë të integruara direkt në pajisje, që do të thotë se ajo është gjithmonë e lidhur me rrjetin për sa kohë që është e ndezur. Kjo lidhje e vazhdueshme e bën më të lehtë për ofruesit e shërbimeve të gjurmojnë lëvizjet dhe aktivitetet tuaja.

Mbështetje e kufizuar eSIM në disa vende

Nëse udhëtoni shumë, mendoni dy herë përpara se të hiqni dorë nga një telefon me ‘slot’ fizik SIM. Megjithëse eSIM duhet ta bëjë më të përshtatshëm udhëtimin ndërkombëtar, shumë vende dhe operatorë nuk e mbështesin ende plotësisht atë.

Në disa raste, do të jetë më e lehtë të blini një kartë SIM lokale dhe ta futni atë në pajisje për të qëndruar i lidhur.