PSG-ja fiton Superkupën e Francës, mposht rivalin e vjetër Olimpique Marseille

Goli i Gonçalo Ramosit në minutën e 95-të ishte i vlefshëm për barazimin e rezultatit 2:2 për PSG-në ndaj Marseillet. Ramosi më pas e shënoi penalltinë e parë për PSG-në, që e fitoi Superkupën e Francës, apo “Trofeun e kampionëve”.
PSG-ja fitoi 4:1 në ekzekutimin e penalltive të enjten mbrëma, në ndeshjen që u zhvillua në “Jaber Al Ahmad International Stadium”. Penalltitë për PSG-në i shënuan edhe Vitinha, Nuno Mendes dhe Desire Doue. Për Marseillen realizoi vetëm Michael Murillo, ndërsa dështuan Matt O-Riley dhe Hamed Junior Traore.
Marseille mbetet me tre trofe të Superkupës franceze, ndërkohë, PSG-ja e fitoi trofeun e 14-të. PSG-ja ishte fitues i të gjitha trofeve në Francë në vitin e kaluar, kurse Marseille luajti në finale të Superkupës si nënkampion i Francës.