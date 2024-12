PSG-ja fitore të rëndësishme në Champions

Paris Saint-Gemaini ka shënuar fitore shumë të rëndësishme të martën mbrëma në Ligën e Kampionëve. PSG-ja mposhti Red Bull Salzburgun me rezultatin 3:0, në kuadër të xhiros së gjashtë të Championsit.

Gonçalo Ramos në minutën e 30-të shënoi golin e parë. Nuno Mendez shwnoi pwr 2:0 në minutën e 72-të, kurse golin e fitores 3:0 për PSG-në e shënoi Desire Doue në minutën e 85-të.

Me fitoren e arritur në udhëtim, francezët kanë kaluar në pozitën e 24-t, pozitë që në fund të fazës së ligës siguron plejofin. Nga gjashtë ndeshje të zhvilluara, PSG-ja është në vendin e 24-t me shtatë pikë, kurse Salzburgu mbetet në vendin e 32-të me tri pikë.