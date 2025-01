Publikohen imazhet dhe detajet e Galaxy S25 Ultra

Përveç ngjyrave të reja, modelet jo-ultra nuk dallojnë thuajse fare nga linja S24. Por një detaj i vogël ka ndryshuar dhe është dizajni i lenteve të kamerave të pasme.

Disa imazhe të reja të publikuar nga Android Headlines zbulojnë pamjen e serive Galaxy S25 përpara debutimit në fund të muajit.

Ndryshimi më i prekshëm këtu është dizajni i përmirësuar i S25 Ultra i cili ka skaje më të rrumbullakosura. Nga imazhet S25 Ultra do të ketë katër ngjyra: zezë, gri dhe dy ngjyra të argjendta.

Përveç ngjyrave të reja, modelet jo-ultra nuk dallojnë thuajse fare nga linja S24. Por një detaj i vogël ka ndryshuar dhe është dizajni i lenteve të kamerave të pasme.

Në brendësi të tyre çipi Snapdragon 8 Gen 3 është zëvendësuar me Snapdragon 8 elite. Galaxy S25 Ultra do të vijë me ekran AMOLED 2X 6.9-inç me rezolucion 3120×1440 piksel dhe frekuencë 120Hz.

Vjen me 12GB RAM dhe variantet 256GB, 512GB dhe 1TB të hapësirës. Bateria prej 5,000 mAh do të karikohet me teknologjinë 45W ndërsa ofrohet edhe karikimi wireless.

Kamera e pasme parësore prej 200-megapiksel do të mbështetet nga një sensor me kënd të gjerë prej 50-megapiksel, një sensor periskop prej 50-megapiksel dhe sensor telefoto prej 10-megapiksel. Kamera selfie ka madhësi prej 12-megapiksel.

S25 Ultra do të ketë Android 15 të instaluar.