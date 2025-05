Publikohen imazhet e para të veturës së re Jeep Compass

Gjenerata e tretë e modelit Compass do të jetë një klon teknologjik i Peugeot 3008, por me dizajn të njohur “katror” të Jeep-it. Pamjet që kanë dalë në internet e konfirmojnë këtë, por do të presim një konfirmim zyrtar, për të cilin nuk do të presim shumë.

Pamjet e para të Jeep Compass të ri kanë dalë tashmë në internet, dukshëm falë publikimit brazilian quatrorodas. Jeep ka shpërndarë kohët e fundit një seri imazhesh “render” të Compass të ri, përfshirë edhe një version plotësisht elektrik.

SUV-i do të debutojë këtë vit, dhe prodhuesi amerikan ka konfirmuar tashmë se Compass-i i ri do të prodhohet në Itali, në fabrikën e Melfi, në fund të vitit 2025. Duket se publikimi brazilian e ka paraprinte Jeep dhe tani ka publikuar një seri imazhesh të Compass të ri, në formën dhe shkëlqimin e tij të plotë.

Para së gjithash, mund të shohim që brezi i tretë i Compass ka vazhduar të përdorë dizajnin e jashtëm të spikatur katror, me elemente skulpturore, ashtu si vëllai i tij, Avenger. Sigurisht, janë të pranishëm edhe elementët mbrojtës plastikë, të cilët i japin më shumë qëndrueshmëri.

Brenda, udhëtarët do të gjejnë një ekran më të madh për sistemin multimedial, disa butona fizikë, shumë hapësirë për depozitimin e gjërave, çati panoramike dhe një hapësirë çatie elektrike (në nivelet më të larta të pajisjeve), ekranin head-up dhe mbulesa lëkure me një seri të qepjeve.

Compass i ri do të jetë i ndërtuar mbi arkitekturën STLA Medium të Stellantis, një platformë që ndan me modele si Peugeot 3008 dhe 5008, Opel Grandland dhe Citroen C5 Aircross. Për më tepër, flasim për mundësi të ndryshme dhe të elektrifikuara të motorizimit, duke përfshirë një version plotësisht elektrik. Në thelb, gjithçka është shumë e ngjashme me Peugeot 3008 dhe derivatet e tjera të Stellantis.