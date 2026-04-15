Protestues ndërpresin fjalimin e Vance në konferencën TPUSA, “Jezu Krishti nuk e mbështet gjenocidin!”

Fjalimi i zëvendëspresidentit amerikan, J. D. Vance, në konferencën e Turning Point USA në shtetin Georgia është ndërprerë disa herë nga protestues që kundërshtonin luftën e Izraelit në Gaza.
Gjatë fjalës së tij, një protestues bërtiti: “Jezu Krishti nuk e mbështet gjenocidin!”, duke shkaktuar reagim nga Vance, i cili u përgjigj: “Jam dakord, Jezusi nuk e mbështet gjenocidin… sigurisht që nuk e mbështet.”
Më pas, Vance theksoi se administrata e Donald Trump kishte ndërmjetësuar një armëpushim në Gaza, duke shtuar: “Ne jemi administrata që e zgjidhi problemin.”
Në një moment tjetër, një protestues tjetër e ndërpreu duke bërtitur: “Po vrisni fëmijë! Po bombardoni fëmijë!”, ndërsa tensionet në sallë u rritën gjatë aktivitetit. /mesazhi