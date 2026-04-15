Sulmet izraelite në Gaza vrasin 11 persona, mes tyre dy fëmijë

Të paktën 11 palestinezë, përfshirë dy fëmijë, janë vrarë nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës gjatë një dite të fundit bombardimesh.

Sipas autoriteteve të Mbrojtjes Civile në Gaza dhe agjencisë së lajmeve Reuters, një fëmijë trevjeçar dhe një tjetër 14-vjeçar janë në mesin e viktimave nga sulmet që goditën pjesën veriore të territorit të martën.

Ngjarja konsiderohet si shkelje e armëpushimit të shpallur më 10 tetor të vitit të kaluar mes Izraelit dhe Hamasit, ndërsa dhuna në zonë vazhdon të shkaktojë viktima civile. /mesazhi

