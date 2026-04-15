Kryeministri i Pakistanit drejt Riadit dhe Ankarasë në përpjekje për bisedime SHBA-Iran

Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, ka njoftuar se do të vizitojë Riadin dhe Ankaranë këtë javë, në kuadër të përpjekjeve për të ndërmjetësuar një raund të dytë bisedimesh mes SHBA-së dhe Iranit.
Sipas deklaratave zyrtare, Sharif synon të koordinohet me partnerët rajonalë për të nxitur vazhdimin e negociatave, ndërsa situata duket se po merr vrull pas sinjaleve për rifillim të dialogut.
Presidenti i Pakistanit, Asif Ali Zardari, bëri të ditur se është informuar mbi këto përpjekje diplomatike dhe mbështet iniciativën për të siguruar bisedime të mëtejshme.
Zhvillimet vijnë në një kohë kur një armëpushim dyjavor ka ndalur sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, duke krijuar hapësirë për përpjekje diplomatike.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se bisedimet mund të rifillojnë në Pakistan brenda dy ditëve të ardhshme. /mesazhi