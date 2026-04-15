Forcat somaleze neutralizojnë 27 militantë të Al Shabaab në një operacion të gjerë

Ministria e Mbrojtjes e Somalisë ka njoftuar se ushtria kombëtare, e mbështetur nga forcat rajonale të sigurisë, ka zhvilluar një operacion të gjerë në jug të vendit, duke vrarë 27 militantë të grupit Al Shabaab, përfshirë edhe anëtarë të rëndësishëm.
Sipas deklaratës zyrtare, operacionet janë zhvilluar në zonat e distrikteve Jilib, Hagar dhe Afmadow, në rajonet Middle dhe Lower Juba, ku forcat qeveritare kanë avancuar në terren duke goditur pozicionet e militantëve.
Gjatë operacionit, sulmet ajrore të mbështetura nga partnerë ndërkombëtarë janë kryer paralelisht, duke rritur presionin ndaj luftëtarëve të Al Shabaab që fshiheshin në këto zona.
Autoritetet bëjnë të ditur se gjatë aksionit janë sekuestruar armë, pajisje ushtarake dhe mina tokësore, të cilat grupi synonte t’i përdorte kundër civilëve.
Ushtria somaleze ka theksuar se operacionet do të vazhdojnë për të ndjekur elementët e mbetur të Al Shabaab, me qëllim garantimin e sigurisë dhe stabilitetit në vend.
Grupi Al Shabaab ka zhvilluar një kryengritje të armatosur kundër qeverisë somaleze për më shumë se 16 vjet, duke sulmuar shpesh forcat e sigurisë, zyrtarët dhe civilët.
Që nga muaji korrik, forcat somaleze, të mbështetura nga misioni i Bashkimit Afrikan dhe partnerë të tjerë ndërkombëtarë, kanë intensifikuar operacionet kundër këtij grupi. /mesazhi