Shefat e diplomacisë turke dhe pakistaneze diskutojnë bisedimet mes ShBA-së dhe Iranit

Ministri turk i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan dhe homologu i tij pakistanez, Ishaq Dar, kanë diskutuar bisedimet mes ShBA-së dhe Iranit.
Sipas burimeve diplomatike turke, Fidan dhe Dar gjatë një telefonate gjithashtu kanë diskutuar hapat që duhet të ndërmerren në ditët në vijim.
Sipas autoriteteve iraniane, më shumë se 3.300 persona janë vrarë në sulmet ajrore të ShBA-së dhe Izraelit në Iran që nga 28 shkurti.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me raketa dhe dronë ndaj Izraelit, Irakut, Jordanisë dhe vendeve të Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane, përpara se të shpallej një armëpushim dyjavor javën e kaluar.
Të shtunën, ShBA-ja dhe Irani zhvilluan bisedime të rralla të drejtpërdrejta në Islamabad të Pakistanit, me synimin për t’i dhënë fund konfliktit, por negociatat përfunduan pa marrëveshje.
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, pritet të vizitojë Arabinë Saudite dhe Turqinë përpara një raundi të mundshëm të dytë bisedimesh në Islamabad për t’i dhënë fund luftës ShBA-Izrael, në kuadër të armëpushimit të brishtë dyjavor.
Sipas dy burimeve qeveritare pakistaneze të njohura me ndërmjetësimin, një raund i dytë bisedimesh pritet të mbahet së shpejti në Islamabad me ftesë të Pakistanit.