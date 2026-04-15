Presidenti i Kinës kërkon bashkëpunim me Spanjën për të kundërshtuar “ligjin e xhunglës” mes konfliktit SHBA-Iran

Presidenti kinez, Xi Jinping, të martën kërkoi të forcojë bashkëpunimin me Spanjën për të kundërshtuar një kthim të botës në “ligjin e xhunglës” mes konfliktit të vazhdueshëm midis SHBA-së dhe Iranit, transmeton Anadolu.
Kjo ndodhi gjatë takimit në Pekin të presidentit Xi me kryeministrin spanjoll, Pedro Sanchez, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua.
“Bota sot është në trazira, përballë garës midis sundimit të ligjit dhe sundimit të pushtetit”, tha Xi, duke i kërkuar Madridit dhe Pekinit të “mbrojnë së bashku multilateralizmin e vërtetë”.
Komentet e Xi të publikuara nga media shtetërore nuk përmendën drejtpërdrejt luftën SHBA-Izrael me Iranin.
Megjithatë, si Spanja ashtu edhe Kina, të cilat pritet të presin Presidentin e SHBA-së, Donald Trump muajin tjetër, i kanë denoncuar sulmet SHBA-Izrael kundër Iranit si “të papranueshme” dhe “të paligjshme”.
Sanchez mbërriti në Kinë të shtunën për një vizitë pesë-ditore, e katërta e tij që nga marrja e detyrës.
Ky udhëtim vjen rreth pesë muaj pasi Mbreti Spanjoll Felipe VI bëri një vizitë shtetërore në Kinë – e para nga një monark spanjoll në 18 vjet.
Spanja dhe Kina panë një vëllim tregtar dypalësh që u rrit mbi 55 miliardë dollarë vitin e kaluar, ndërsa Pekini mbetet partneri më i madh tregtar i Madridit jashtë BE-së.