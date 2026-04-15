Trishtim në “industrinë e luksit” arab

Shitjet në rënie të markave më të mëdha në Dubai dhe Abu Dhabi
Shitjet e markave më të mëdha luksoze të Evropës kanë rënë ndjeshëm në Dubai dhe Abu Dhabi, ndërsa konflikti me Iranin po godet tregun me rritjen më të shpejtë në sektorin prej 400 miliardë dollarësh.
Sipas të dhënave nga marsi, shtëpitë luksoze po shënojnë një rënie prej 30 deri në 50 përqind të shitjeve në Qendrën Tregtare të Emirateve në Dubai krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.
Vizitat në këtë qendër ranë me 15 përqind, ndërsa trafiku në Qendrën Tregtare më të madhe të Dubait, të njohur për turistët, ra me rreth 50 përqind. Në Abu Dhabi, qendra tregtare Galleria shënoi një rënie të lehtë, rreth dhjetë përqind, raporton Reuters.
Konflikti ka dëmtuar imazhin e Dubait si një qendër shkëlqimi dhe stabiliteti, pasi dronët iranianë shënjestruan vazhdimisht aeroportin dhe infrastrukturën, dhe hoteli Burj Al Arab pësoi dëme nga fragmente të raketave të kapura.
“Industria e luksit”, e cila humbi më shumë se 100 miliardë euro në vlerë tregu pas pandemisë, tani po merr një goditje të re.
“Lindja e Mesme ishte një rajon strategjik me rritje dyshifrore të të ardhurave, por tani është goditur nga kriza”, tha Carole Madjo e Barclays.
Analistët paralajmërojnë se rimëkëmbja do të zgjasë me muaj, edhe nëse përpjekjet diplomatike kanë sukses. Efektet e konfliktit, rritja e çmimeve të naftës dhe udhëtimeve, inflacioni dhe një rënie e mundshme e tregut të aksioneve, mund të dobësojnë gjithashtu kërkesën e konsumatorëve jashtë Gjirit, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara.
LVMH, Kering dhe Hermès pritet të raportojnë rezultatet tremujore këtë javë, dhe ndikimi i konfliktit pritet të jetë më i dukshëm në fitimet e tyre gjysmëvjetore. Dubai, me kostot e ulëta të punës dhe taksave, mbetet një nga “tregjet luksoze” më fitimprurëse, me shitje vjetore për metër katror shumë herë më të larta se mesatarja globale. /tesheshi