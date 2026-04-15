Sfida e re për ushtrinë sioniste në frontin libanez

Media izraelite: Hezbollahu lëshon për herë të parë dron “të vështirë për t’u zbuluar”
Grupi libanez Hezbollah lëshoi për herë të parë të hënën një dron të ri “të vështirë për t’u zbuluar”, duke dërguar të paktën 40 dronë drejt Izraelit verior, raportuan mediat izraelite.
Transmetuesi publik izraelit KAN tha se një nga dronët, i pajisur me një sistem udhëzimi optik rezistent ndaj luftës elektronike, u rrëzua në lagjen Kiryat Shmona.
KAN tha se vetëm një numër i vogël i dronëve u kapën, ndërsa të tjerët goditën objektivat e tyre dhe shkaktuan dëme të mëdha.
Droni i ri thuhet se është në gjendje të shmangë zbulimin, të manovrojë brenda ndërtesave, të mbajë deri në 5 kilogramë eksplozivë dhe të udhëtojë dhjetëra kilometra.
Transmetuesi e përshkroi dronin si një nga sistemet ajrore më të përparuara të Hezbollahut.
Raporti erdhi ndërsa Hezbollahu më herët të hënën njoftoi një seri sulmesh me dronë që synonin përqendrimet e trupave izraelite, postet e komandës dhe kazermat ushtarake në Izraelin verior dhe Libanin jugor.
Përshkallëzimi vjen mes tensioneve rajonale që rrjedhin nga një ofensivë SHBA-Izrael ndaj Iranit që ka vrarë më shumë se 3,300 njerëz që nga 28 shkurti.
SHBA-të dhe Irani zhvilluan bisedimet e tyre të para të drejtpërdrejta ballë për ballë në Pakistan gjatë fundjavës me qëllim zgjidhjen e konfliktit, por bisedimet përfunduan pa një marrëveshje.
Libani dhe Izraeli do të zhvillojnë takimin e tyre të parë më 14 prill në Uashington, D.C., për të siguruar një armëpushim dhe për të filluar bisedimet e drejtpërdrejta.