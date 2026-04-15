Greqia akuzohet për përdorimin e migrantëve si “mercenarë” në kthimet e detyruara në kufirin me Turqinë

Një investigim i publikuar nga BBC ka ngritur akuza të rënda ndaj autoriteteve greke, duke pretenduar se policia ka rekrutuar migrantë për të kthyer me forcë migrantë të tjerë përtej kufirit me Turqinë.
Sipas raportit, i realizuar në bashkëpunim me organizatën Grupi i Shpëtimit të Konsoliduar (CRG), këta persona – të cilët cilësohen si “mercenarë” – janë përdorur në rajonin kufitar të Evrosit që nga viti 2020, nën mbikëqyrjen e zyrtarëve të lartë.
Dëshmitë e mbledhura përshkruajnë raste të rënda dhune, ku migrantët thuhet se janë zhveshur, grabitur, rrahur dhe në disa raste edhe abuzuar seksualisht. Investigimi bazohet në video, dëshmi nga migrantë, ish-pjesëmarrës në këto operacione, burime policore dhe dokumente të brendshme të rrjedhura.
Praktika e të ashtuquajturave “pushbacks” – kthimi i detyruar i azilkërkuesve pa u dhënë mundësia për të kërkuar azil – konsiderohet e paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar.
Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis, ka deklaruar për BBC se nuk ka dijeni për këto pretendime, ndërsa autoritetet greke nuk kanë dhënë përgjigje ndaj kërkesave për koment.
Akuza të ngjashme për operacione të dhunshme në kufi janë raportuar edhe më parë nga media investigative, përfshirë Raportet e Farit në vitin 2022.
Sipas burimeve, migrantët e rekrutuar vijnë nga vende si Pakistani, Siria dhe Afganistani dhe shpërblehen me para, telefona të konfiskuar dhe dokumente që u mundësojnë kalimin nëpër Greqi.
Greqia ka përjetuar mbi një milion ardhje migrantësh që nga viti 2015, kryesisht përmes Detit Egje dhe kufirit tokësor në lumin Evros, një nga zonat më të militarizuara në kufirin e Bashkimit Evropian. /mesazhi