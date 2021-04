Pulë në Tavë me finok dhe limon

Finoku dhe limoni janë dy përbërës të kuzhinës që përshtaten më së miri me mishin e pulës, sidomos atë të pjekur në furrë.

4-6 kofshë pule

2 finokë

4 thelbinj hudhre

1 limon

2 lugë gjelle vaj ulliri

2 lugë gjelle verë të bardhë

1 lugë çaji kripë të trashë

Piper të zi të bluar

Përgatitja:

Pastrojeni finokun dhe secilin prijeni në katër copë.

Secilën prej copave më pas prijeni në feta të holla.

Në një enë vendosni kofshët e pulës bashkë me fetat e finokut.

Qëroni dhe shtypni hudhrën e më pas grijeni dhe shtojeni tek kofshët e pulës.

Grini hollë lëkurën e limonit dhe shtrydheni atë.

Lëngun dhe lëkurat e imëta të limonit hidhini tek mishi i pulës dhe më pas shtoni verën, kripën dhe piperin.

Pas këtij marinimi, të gjithë përbërësit hidhini në një tavë ku keni shtruar letër pjekjeje.

Mishi i pulës duhet të qëndrojë në mes të tavës dhe rreth tyre duhet të vendosni fetat e finokut.

Piqeni mishin në furrë për 30 minuta deri sa finoku të bëhet krokant dhe kofshët e pulës të marrin ngjyrë të kafenjtë.

Nxirreni tavën nga soba dhe mbështilleni me letër alumini.

Lëreni kështu për 5 deri në 10 minuta.

Për servirje, kofshët e pulës me finok duhet t’i shoqëroni me pilaf dhe sallatë jeshile.