Putin informon liderin e Koresë së Veriut për samitin e ardhshëm me Trumpin në Alaskë

Presidenti rus, Vladimir Putin, gjatë një bisede telefonike e ka informuar liderin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un, për samitin e tij të ardhshëm me presidentin amerikan, Donald Trump, që do të mbahet më vonë këtë javë në Alaskë, transmeton Anadolu.
“Presidenti rus ndau informacion me Kim Jong Un në kontekstin e bisedimeve të ardhshme me presidentin amerikan, Donald Trump”, njoftoi Kremlini pas bisedës mes dy liderëve.
Sipas Kremlinit, Putin gjithashtu shprehu mirënjohjen e tij për mbështetjen e dhënë nga Pheniani, pasi Rusia pretendoi se rimori kontrollin e rajonit kufitar Kursk pas një inkursioni nga Ukraina në gusht të vitit 2023.
Ai gjithashtu shprehu vlerësimin e tij për “guximin, heroizmin dhe përkushtimin” e treguar nga ushtarët koreano-veriorë në këtë kontekst.
Putin dhe Trump do të zhvillojnë një takim në Alaskë të premten për të diskutuar mënyrat e përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, e cila filloi në shkurt të vitit 2022.
Takimi i ardhshëm do të jetë kontakti i parë ballë për ballë midis një presidenti rus dhe atij amerikan që nga qershori i vitit 2021, kur Putin u takua me presidentin e atëhershëm amerikan Joe Biden në Gjenevë të Zvicrës.