Putin: Nëse ndërpritet marrëveshja për grurin, do ta dërgojmë falas në Afrikë

Nëse marrëveshja për ushqimin e Detit të Zi ndërpritet, Rusia do të sigurojë grurë falas për vendet në nevojë, tha Vladimir Putin gjatë një konference për marrëdhëniet e vendit të tij me Afrikën.

“Nëse vendosim të mos e rinovojmë këtë marrëveshje pas 60 ditësh, atëherë jemi të gatshëm të dërgojmë një vëllim falas të grurit në vendet në Afrikë që kanë nevojë të veçantë”, tha presidenti rus.

Ai gjithashtu kujtoi se Moska ra dakord të zgjasë marrëveshjen, bazuar në nevojat e vendeve afrikane. Marrëveshjet e arritura në Stamboll përfshijnë furnizimin me ushqim ukrainas nëpërmjet Detit të Zi dhe zhbllokimin e eksporteve ruse bujqësore dhe plehrave.

“Ne këmbëngulim për një marrëveshje “paketë”, kryesisht në interes të vendeve afrikane dhe të vendeve të tjera në zhvillim, duke marrë parasysh se ato kanë nevojë për sasi të mëdha ushqimi,” tha Putin, duke theksuar se Rusia “respekton me përpikëri të gjitha detyrimet e saj, si në furnizim të ushqimit, plehrave, lëndëve djegëse dhe produkteve të tjera kritike për shtetet e kontinentit, duke kontribuar kështu në sigurimin e sigurisë së tyre ushqimore dhe energjetike” .

Moska pret përmbushjen e plotë të kërkesave të saj, para së gjithash, në mënyrë që drithërat dhe plehrat të shkojnë në shtetet afrikane në nevojë dhe jo në “vendet evropiane të ushqyera mirë” , shtoi presidenti rus.

Përveç kësaj, ai tha se rreth 45% e vëllimit të përgjithshëm të grurit të eksportuar nga Ukraina shkon në vendet evropiane dhe vetëm 3% në Afrikë.

Më herët të hënën Ministria e Jashtme ruse kishte kushtëzuar vazhdimin e marrëveshjes me Moskën, në veçanti, “rilidhjen” e Rosselkhozbank me sistemin ndërkombëtar të pagesave Swift, “heqjen e kufizimeve në sigurimin detar dhe risigurimin” ose “çlirimin e të dhënave dhe llogarive të aseteve të huaja të Kompanitë ruse që lidhen me prodhimin dhe transportin e ushqimit dhe plehrave.”

“Pa përparim në përmbushjen e këtyre kërkesave (…) pjesëmarrja jonë në (marrëveshje) do të pezullohet,” paralajmëroi ministria ruse.

Ashtu siç është, “marrëveshja vijon të zbatohet edhe për dy muajt e ardhshëm brenda parametrave ekzistues, pa asnjë ndryshim në portet përkatëse”, sqaron Ministria e Jashtme në fund të njoftimit të saj. /oranews