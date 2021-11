Qasimi: Ne dimë se kush qëndron prapa sulmit, këtë do ta publikojmë së shpejti

Kryeministri i Irakut Mustafa Al-Qasimi tha se ata e dinë se kush qëndron prapa sulmit ndaj shtëpisë së tij me dronë të armatosur.

Kazimi, i cili mblodhi Këshillin e Ministrave në Bagdad me një agjendë të jashtëzakonshme, në fjalën e tij të mbajtur këtu tha: “Ne do të ndjekim gjurmët e atyre që kanë kryer krimin dhe e dimë mirë se kush janë, këtë do ta publikojmë së shpejti.”

Masat e sigurisë u shtuan rreth Zonës së Gjelbër dhe disa pika të tjera të kryeqytetit Bagdad, si dhe u panë automjete ushtarake të vendosura në rrugë.

Vendbanimi i Kazimit në Zonën e Gjelbër në Bagdad është sulmuar me dronë të armatosur mëngjesin e djeshëm.

Sulmi dyshohet se është kryer nga milicitë shiite të afërta me Iranin. /trt