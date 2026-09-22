Qeveria e Austrisë pajtohet për zgjatjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak

Koalicioni qeverisës i Austrisë është pajtuar për një model të ri për zgjatjen e shërbimit ushtarak, njoftoi të martën Yannick Shetty, lideri i Forumit të Austrisë së Re dhe Liberal (NEOS), transmeton Anadolu.
Sipas reformës së propozuar, trajnimi bazë aktual gjashtëmujor do të pasohet menjëherë nga një muaj stërvitje aktive. Më pas, rekrutët do të kryejnë dy muajt e mbetur të trajnimit rezervist në një kohë të mëvonshme.
Aktualisht, shërbimi ushtarak në Austri është i kufizuar vetëm në gjashtë muaj trajnim bazë.
Për miratimin e reformës, koalicioni ka nevojë për një shumicë prej dy të tretash në Parlament, që do të thotë se duhet të sigurojë votat e opozitës.
Partia më e madhe opozitare, Partia e Lirisë së Austrisë (FPO), e krahut të djathtë, kërkon një zgjatje edhe më të madhe të shërbimit ushtarak dhe atij civil.
Nga ana tjetër, të Gjelbrit austriakë vazhdojnë të kundërshtojnë ndryshimet e planifikuara.
Austria nuk është i vetmi vend në Evropë që po ndryshon sistemin e rekrutimit ushtarak në përgjigje të luftës në Ukrainë dhe kërcënimeve të perceptuara të sigurisë nga Rusia.
Letonia riktheu shërbimin e detyrueshëm ushtarak në vitin 2024, pas një ndërprerjeje prej gati dy dekadash. Kroacia, pas një ndërprerjeje 17-vjeçare, riktheu trajnimin bazë të detyrueshëm dymujor për burrat duke filluar nga janari 2026.
Danimarka zbatoi një reformë gjithëpërfshirëse duke filluar nga viti 2026. Shërbimi ushtarak do të zgjatet ndjeshëm, nga katër në 11 muaj.
Në mënyrë të ngjashme, në Gjermani, e cila pezulloi rekrutimin në vitin 2011, është krijuar një model i ri.
Sipas Ligjit të ri për Shërbimin Ushtarak, të miratuar nën kancelarin Friedrich Merz, rekrutimi nuk u rikthye plotësisht, por u reformua në mënyrë gjithëpërfshirëse.
Duke filluar nga viti 2026, të gjithë burrat 18-vjeçarë do të detyrohen të plotësojnë një pyetësor digjital mbi gjendjen fizike dhe gatishmërinë ushtarake.
Bazuar në përgjigjet, kandidatët do të ftohen për një ekzaminim fizik, me synimin për të rekrutuar rreth 20.000 vullnetarë çdo vit.