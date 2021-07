Qeveria e SHBA-së – Serbisë: Nuk e harrojmë vrasjen e vëllezërve Bytyqi, duhet drejtësi për rastin

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd kanë thënë se zbardhja e rastit të vrasjes së vëllezërve Bytyqi dhe mbajtja në përgjegjësi e autorëve të vrasjes mbetet prioritet sa i përket raporteve bilaterale me Serbinë.

Ambasada e SHBA-së kërkon nga autoritetet serbe që të vendosin drejtësi për rastin dhe thonë se një krim i tillë nuk harrohet asnjëherë.

“22 vjet kanë kaluar që kur tre amerikanët, Ylli, Agron dhe Mehmet Bytyqi u zhdukën derisa po mbaheshin në paraburgim nga njësite speciale të policisë së Serbisë. Trupat e tyre u gjetën më vonë në një bazë në Petrovo Selo në lindje të Serbisë, nën kontrollin e njësisë së udhëhequr nga Goran Radosavljeviç – Guri”, thuhet në njoftimin e Ambasadës.

Rasti në fjalë sipas Ambasadës së SHBA-së ilustron nevojën urgjente që Serbia duhet të zgjidh hetimet rreth krimeve të luftës.

Vëllezërit Bytyqi u ekzekutuan, u qëlluan në kokë me duart e lidhura pas shpine, megjithatë pas më shumë se dy dekadash nuk ka patur një hetim të plotë. Ne nuk mund dhe nuk do ta harrojmë këtë krim. Vendosja e drejtësisë për vëllezërit Bytyqi dhe familjen e tyre dhe mbajtja përgjegjës e atyre që kryen dhe mbuluan vrasjet e tyre mbetet prioritet sa i përket raporteve bilaterale me Serbinë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara u bën thirrje përsëri autoriteteve serbe, të cilët kanë premtuar të ndihmojnë në këtë rast me vite, për një hetim të plotë. Ky rast dhe shumë të tjerë ilustrojnë nevojën urgjente që Serbia të zgjidhë hetimet e pazgjidhura të krimeve të luftës dhe të përqendrohet në forcimin e shtetit të së drejtës”, thuhet në njoftimin e Ambasadës së SHBA’së.

Ambasada amerikane ditë më parë ka reaguar pasi Goran Radosavljeviç – Guri ishte nderuar nga autoritetet serbe, derisa për të njëjtin kanë dyshime se ka dorë në rastin e vrasjes së vëllezërve Bytyqi.